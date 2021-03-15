年輕人最愛金融股高股息ETF 存股成趨勢

近年「存股」成為國民運動，尤其年輕人較早接觸投資理財知識，但礙於手邊資金有限，此時相對低價、殖利率高的金融股與ETF，就成為投資首選，而這種現象在去年更為普遍。

根據集保結算所大數據分析，去年20-29歲股民的持股庫存排行榜前20名中，金融股就囊括10個席次，有趣的是，與2011年相比，當時的年輕股民（20-29歲）持股庫存前3名，是中鋼、鴻海與友達。到了2020年，年輕股民持股排行榜第1名，已變成每年配股配息的玉山金，平均每百人就有8人持有；第2名則是持有人數最多的元大高股息（0056）ETF，佔比同樣將近8%。至於中鋼則已滑落到第3名。

不僅如此，其他金融股的排名也大幅躍進，包含中信金、兆豐金與第一金，分別佔據4、5、6名，都是配股配息相當大方的公司；其餘進榜的金融股，還有合庫金、台新金、華南金、開發金、台企銀，以及國泰金等。

但值得一提的是，雄踞多年金控獲利王的富邦金，並未擠進年輕人持股排行榜前20名，主因是其獲利雖高，但股價也相對較高，且股利配發率低，導致殖利率未勝過低價金融股，顯見在存股族心中，獲利高低不是選股條件，能配得出多少股利才重要。

另外，在2011年時，市場上的ETF商品不多，股民對ETF所知有限，因此沒有任何一檔ETF擠入排行榜中。但隨著指數型投資逐漸為人熟悉，加上投信業者與券商的推廣，越來越多股民開始購買ETF，且ETF商品尤其受到年輕人青睞。

根據集保結算所大數據分析，20-29歲的年輕股民，元大高股息ETF的排名一舉衝到第2名，且包含國泰永續高股息（00878）、國泰台灣5G（00881）皆有入榜，相較於全市場的持股排行榜中，僅有元大高股息（0056）擠入第13名，年輕人更為青睞ETF此項產品。

對此集保結算所表示，元大高股息上市已久，早已累積相當多受益人，但國泰永續高股息以及國泰台灣5G兩檔ETF，都是近期才新募集的ETF，也引發申購熱潮，預估未來持有ETF的股民會越來越多，ETF進榜檔數將會持續上升。