2名法國人來台2個月接連染疫 指揮中心：Ct值高 研判境外感染機率高

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）兩名1月中來台工作的法籍男子於近日接連確診武漢肺炎，兩人雖已來台2個多月，但由於兩名個案病毒核酸檢驗的Ct值都很高，指揮中心研判兩人於境外感染機率較高。

【新冠肺炎】台灣3/15新增5例境外移入 一通緝犯戒送回台確診

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥在今（15）日下午記者會宣布，台灣15日新增5例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入，其中案988 為法國籍50多歲男性，也是12日確診的案982之同事。

案982和988都是今年1月12日來台工作，都有搭機前3日核酸檢驗陰性證明，入境都無症狀。案982是因有返國需要，自費採檢，3月12日確診，核酸檢驗Ct值32、次日驗Ct值34，血清抗體IgM及IgG皆陽性。案988在3月12日自費採檢結果陰性，但因列為982接觸者被安排再次採檢，今日確診，Ct值38，血清抗體IgM、IgG都是陽性。

至於如何研判案982和988為境外移入，是否可能在台灣互相傳染才染疫？

中央社引述莊人祥說法，這兩案病毒核酸檢驗的Ct值都很高，案988應是處在時陰時陽狀態，研判兩人都是在境外感染機率較高。

莊人祥也說，案982和988都從事資訊工作，大部分時間都是獨立作業，與其他人接觸不多，根據疫調顯示，他們因為工作繁忙，也很少出去，在台灣感染機率低，有沒有可能互相感染，這部分很難排除，但目前為止沒看到周圍有任何人被感染。