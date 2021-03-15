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台灣證交所：上週外資在集中市場買超19.34億元

買超新光金12.67萬張最多，另賣超聯電10.02萬張最多

By 台灣英文新聞
2021/03/15 17:20
台灣證交所：上週外資在集中市場買超19.34億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/3/8~2021/3/12）外資在集中市場總買進金額為4,033.25億元，總賣出金額為4,013.91億元，買超為19.34億元，另統計自2021年年初至3月12日止，外資總買進金額為3兆8,809.95億元，總賣出金額為4兆1,437.65億元，累計賣超為2,627.70億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆5,771.46億元新台幣，占全體上市股票市值的45.60%，較3月5日的22兆428.77億元新台幣，增加5,342.69億元。

就個股比較部分：　

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：新光金：買進228,947千股，賣出102,288千股，買超126,659千股。

第二名：中鋼：買進114,042千股，賣出41,720千股，買超72,322千股。

第三名：國泰金：買進127,190千股，賣出56,813千股，買超70,377千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進255,829千股，賣出356,021千股，賣超100,192千股。

第二名：華邦電：買進71,505千股，賣出114,352千股，賣超42,847千股。

第三名：台積電：買進111,460千股，賣出142,204千股，賣超30,744千股。

更新時間 : 2021-03-15 21:22 GMT+08:00

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