串連企業與社會力量 慈心基金會與金門縣林務所攜手打造前線綠色長城

翻轉金門海岸造林多年困境！ 財團法人慈心有機農業發展基金會與金門縣林務所合作， 導入水寶盆等關鍵技術，成功推進海岸造林計畫。2021年預計於 翟山、歐厝、安東、多年、嚨口、瓊林、蓮庵里、斗門等造林地設置 14,000個水寶盆、種下近24,200棵苗木、面積達12公 頃，自1月迄今，已造林50%，且苗木持續健康成長。3月12日 植樹節當天，斗門社區全體村民齊心響應植樹活動， 帶動社區林業文化的復興契機。金門縣長楊鎮浯、 金門縣林務所所長鐘立偉、慈心基金會執行長蘇慕容、 種樹總監程禮怡及贊助企業和泰汽車協理劉傳宏， 皆到場宣誓共同支持海岸造林計畫、簽署合作造林協議書， 並攜手以水寶盆種下一棵棵樹苗，許下以海岸造林打造綠色長城、 守護金門海岸的願景與期許。

楊鎮浯縣長致詞時表示，資源整合及合作相當重要， 金門舉辦造林活動多年，特別感謝和泰汽車TOYOTA一車一樹計 畫支持離島造林活動， 並藉由慈心財團法人慈心有機農業發展基金會所開發的水源寶育盆及 10多年來在台灣各海岸的造林累積經驗， 解決海岸造林最棘手的水份灌溉及風砂掩蓋問題， 後續造林存活率可顯著提升。此外，更特別感謝斗門社區提供12位 願意把私有土地提供作為環境綠美化的地主們， 延續斗門百年來建構「風頭樹」照護鄉里的先祖遺風， 精神讓人感佩。

林務所所長鐘立偉說明，在氣候變遷的環境下， 離島林業的經營越顯困難；烈日、強風、少雨、土壤貧脊， 相對於其他區域林面臨的困境，金門海岸造林的挑戰更加困難。10 9年首度與財團法人慈心有機農業發展基金會合作， 導入水寶盆及海岸造林新觀念，110年將於翟山、歐厝、安東、 多年、嚨口、瓊林、蓮庵里、斗門等處設置14,000個水寶盆， 種下24,200棵苗木、面積達12公頃，自1月迄今，已造林5 0%，苗木持續健康成長， 但每筆造林地至少需要三年的時間撫育管理， 後續仍需要同仁及其他單位的協助才能完成預期目標。

烈日、強風、少雨、土壤貧脊，相對於其他海岸造林所面臨的困境， 金門海岸造林的挑戰，顯得有過之而無不及。 以海岸林成長初期最需要的水源為例，金門雨季集中於3到4月， 年降雨量僅臺灣本島的35%；近年來在全球氣候變遷、 極端氣候影響下，金門乾旱少雨的問題愈趨嚴峻。此外， 海岸造林地點多為排雷基地、火燒跡地等植被嚴重流失的惡地， 林務所雖長期投注大量心力推行造林，卻屢屢不敵環境挑戰， 歐厝海濱等環境條件較差的地方苗木存活率僅約1成，難以成林。

缺乏植被、林木的海岸地區，在金門強勁季風吹拂下形成嚴重沙塵， 沙塵又直接影響供應金門民生用水的蓄水湖庫， 威脅到遠至內陸地區的居民生活。因此， 金門海岸造林不僅具環境保育上急迫性， 更是在地居民極力呼籲的重點計畫；期盼透過海岸造林，發揮防風、 定砂、降低鹽霧危害、抵擋海潮侵襲、維護海岸線土地、 保護人民生命財產等多元功效。

慈心基金會種樹總監程禮怡表示，金門海岸造林計畫從樹種選擇、 施種時程到技術工法， 可謂整合運用了慈心十多年來在全臺各地的種樹經驗。 慈心基金會進入金門海岸造林現場後，首先指導水寶盆種植程序， 以發揮水寶盆的最大效益。同時，憑藉過去在台中、 雲林台西等少雨地區造林經驗，協助規劃造林時程、 依風向及遮蔭程度配置適宜樹種，以抗風耐旱耐鹽的木麻黃、黃槿、 楝樹和相思樹等樹種發展先驅林。加上配合防風圍籬、 灌溉系統為水寶盆補水、等海岸造林配套措施，提升整體造林環境。 其中特別之處，由於水寶盆可持續對樹苗給水、 緩衝風吹及穩定根部地溫的功能，使金門可在冬末尚處旱季時， 就開始造林，透過水寶盆的養護，當樹苗開始適應發根， 就可以及時迎接金門早春的雨水，而能蓬勃發展，如此， 更能提高存活率及成長速度。從2021年1月種植後，經2個月的 養護，不僅苗木持續健康成長，更在水寶盆周邊發現昆蟲、 齧齒類等動物微生態形成。

種樹行動帶來的公共參與效應，也於金門在地引起迴響。 如舉辦此次植樹節活動的斗門村，過去歷史上即有在村落外圍廣植「 風頭樹」防風定砂的傳統，至今仍保存多棵百年老樹。 在此次植樹活動中，斗門村民便主動爭取參與， 協助整合釋出曾遭破壞需要造林恢復的土地，將「種樹」 視為重要社區大事，舉全村之力熱鬧舉辦，期許將舊時的斗門風景「 種」回來！不僅呈現以「種樹」帶動的社區文化復興態勢， 更體現了慈心基金會對於種樹所秉持的信念：「 這件事情最重要的是帶動人們對他人、對於小生命及環境的關心， 並真實努力；這股力量帶動起來，是很不可思議的！」

照片來源：慈心基金會提供

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