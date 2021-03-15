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奈良美智特展南台灣檔期揭曉！台北場周末2000人到訪　周邊商品秒殺補貨中

奈良美智台灣特展首於台北開幕，排隊人潮搶光所有周邊商品，主辦單位週日（14日）揭曉高雄及台南場時間，撫慰奈粉的心。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/15 16:40
奈良美智台灣特展首於台北開幕，排隊人潮搶光所有周邊商品，主辦單位週日（14日）揭曉高雄及台南場時間，撫慰奈粉的心。(圖/文總,@Yoshi...

奈良美智台灣特展首於台北開幕，排隊人潮搶光所有周邊商品，主辦單位週日（14日）揭曉高雄及台南場時間，撫慰奈粉的心。(圖/文總,@Yoshi...

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 奈良美智台灣特展首於台北開幕，排隊人潮搶光所有周邊商品，主辦單位週日（14日）揭曉高雄及台南場時間，撫慰奈粉的心。

日本知名當代藝術家奈良美智來台灣舉辦特展引起旋風，12日已於關渡美術館開展，首日幾乎擠滿美術館現場，開展一小時內就有800人排隊，主辦單位中華文化總會（以下簡稱文總）更呼籲暫緩前來觀展。

展出首個周末13日、14日更是迎來近2000人次參觀，周邊商品更於周六均已完售，盛況引起藝術家本人注意，不僅在推特轉發網友拍攝的現場排隊人龍畫面，並寫下：「很抱歉讓大家排隊，但我非常開心！！！」

文總於13日臉書宣告，實體商店與網路商店品項目前 #全數完售，目前補貨中。關渡美術館展場內實體商店即日起店休，預計於周邊商品到貨後與各位見面。預計到貨需時約2-3週。

奈良美智特展南台灣檔期揭曉！台北場周末2000人到訪　周邊商品秒殺補貨中
奈良於展場手繪地貼警語(圖/文總,@Yoshitomo Nara)

此外，文總提醒，觀展時靠近《Fountain of Life》立體裝置作品時，請留意腳下的可愛插畫，還有中英日文的「不可以進去喔 Don't enter!」警語地貼，那是奈良美智老師布展時即興親手所繪，大家要好好愛惜它，並遵守老師的標語。

奈良美智特展於台北展至6月20日後，隨即將啟程高雄及台南，文總14日宣布確切時間點，7月10日至10月31日於高雄市立美術館105展覽室登場，11月9日至2022年2月13日將於台南市美術館展出。

奈良美智特展南台灣檔期揭曉！台北場周末2000人到訪　周邊商品秒殺補貨中
(圖/文總,@Yoshitomo Nara)
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