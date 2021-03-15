超洗腦！金獎樂團茄子蛋首度跨足電影　台灣愛情喜劇《當男人戀愛時》主題曲曝光

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導) 殷振豪導演台式愛情電影《當男人戀愛時》由索尼影業發行，由邱澤與許瑋甯領銜主演，14日首度曝光樂團茄子蛋操刀電影主題曲，有望成為新一波洗腦神曲。

除了兩位當紅男女主角，《當男人戀愛時》集結實力派演員蔡振南、鍾欣凌、Lulu黃路梓茵等明星演出，金曲樂團茄子蛋首度跨刀電影主題曲〈愛情你比我想的閣較偉大〉，力挺御用音樂錄影帶導演殷振豪。

電影主題曲MV發布會特別選在白色情人節舉辦，金獎樂團茄子蛋首度跨刀電影主題曲、量身作詞作曲，充滿台式浪漫告白宣言的〈愛情你比我想的閣較偉大〉，被看好為下一波的「全民洗腦神曲」。

身為茄子蛋的御用導演，殷振豪透露，在拍攝《當男人戀愛時》前就已經打定主意，要邀請茄子蛋來為電影創作主題曲，只給了一句「催下去」的指令。他表示，在漫漫長夜的後製過程中，只要遇到瓶頸，就會把〈愛情你比我想的閣較偉大〉拿出來重複播放。



《當男人戀愛時》電影主題曲〈愛情你比我想的閣較偉大〉(來源/Youtube)

旋律取樣於90年代風格，主唱滄桑的嗓音搭配炙熱的歌詞唱出邱澤戲裡的角色，當男人轟轟烈烈追求愛情的過程，義無反顧到令人動容。

主唱阿斌說，歌詞呼應電影劇情的男性視角，尤其最後一句「愛你愛甲白目眉」意指會陪你一直到老，是他看完情緒轉折迭起的《當男人戀愛時》劇本後，第一句直覺想到的詞，他更把自己帶入電影情節中，創作時靈感源源不絕地湧出。

許瑋甯直呼，早就仰慕茄子蛋許久，去KTV都會點他們的歌，讓茄子蛋三人害羞不已，她也當眾承諾一定會把主題曲練好，只要《當男人戀愛時》票房好，她就要和茄子蛋合唱〈愛情你比我想的閣較偉大〉來感謝觀眾！

《當男人戀愛時》，將於3月26至28日推出感動口碑場，4月1日全台正式上映，更多電影資訊歡迎上官方粉絲團查詢。

《當男人戀愛時》劇情描述靠討債維生的流氓阿成（邱澤 飾），從未體會過愛情滋味，某次討債時竟被欠債的浩婷（許瑋甯 飾） 深深吸引，阿成笨拙地畫了一份「塗鴉合約」，向浩婷提出用每一次的吃飯約會來抵銷她的債務，漸漸卸下浩婷心防。一場意外卻無情打擊兩人對未來的期待，阿成這時才發現，原來當男人戀愛時，是可以義無反顧放棄所有的。