台灣指揮中心3/15公布「不可施打」AZ疫苗之族群　另建議接受施打者•應留在現場觀察30分鐘

示意照為德國醫護人員, 3月2日為民眾注射AZ疫苗情形 (美聯社) 示意照為德國醫護人員, 3月2日為民眾注射AZ疫苗情形 (美聯社)

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，今（15）日下午在臨時記者會中，引用食藥署提供的AZ疫苗施打建議事項(如下圖) 說明:

有下列3種狀況者 不可施打AZ疫苗:

一. 對疫苗所含成分（賦形劑, 如下）過敏者；

二. 施打第一劑AZ疫苗後出現急性嚴重過敏反應者；

三. 18歲以下青少年。

下列狀況 應 暫緩施打AZ疫苗:

有急性嚴重疾病且伴隨發燒或急性感染者

應請醫師謹慎評估 施打效益與風險者:

一. 血小板減少或任何凝血異常，例如血友病患等；

二. 免疫功能不全者，(包括接受免疫抑制劑治療)；

三. 懷孕或是可能懷孕之女性;

四. 正在哺乳之女性。

接受施打者 特別注意事項:

指揮中心提醒，為了預防並及時處理施打後可能會出現的過敏反應，建議施打疫苗後密切觀察至少30分鐘再離開醫療院所。