全台約有180萬人患有偏頭痛！ 專家籲「3種食物」要少吃 全台約有180萬人患有偏頭痛！ 專家籲「3種食物」要少吃

【健康醫療網／記者林怡亭報導】偏頭痛對許多人並不陌生，根據相關數據顯示，15歲以上盛行率約9.2%，若包括兒童及青少年，全台灣約有180萬人口患有偏頭痛，其中以女性病患為主，平均年齡為20-45歲；而世界衛生組織也在2018年將偏頭痛列為年輕人失能疾病第一名。

全台約有180萬人口患有偏頭痛 前驅症狀不可忽視

臺中榮民總醫院嘉義分院神經內科田怡婷醫師表示，簡單辨別「偏頭痛」的方式，大部分為搏動性、單側或雙側的疼痛，每次頭痛時間會持續數個小時到數天，頭痛時通常需要休息或靠藥物才能緩解，且會伴隨噁心或想吐，畏光且怕吵的症狀，許多偏頭痛患者都有「前驅症狀」，就是預感頭痛即將發生，或者頭痛發生前有視覺閃光、看東西變形（視物變形）和頻繁打呵欠等，嚴重患者會造成生活困擾。

治療慢性偏頭痛 局部注射肉毒桿菌減少發作天數

目前治療偏頭痛的藥物有很多種，急性疼痛時可以使用普拿疼、消炎止痛藥和血管收縮劑；若頭痛的次數頻繁發生，會建議依循神經內科醫師處方，每天規律服用預防頭痛的藥物。

田怡婷醫師進一步指出，若是診斷為慢性偏頭痛時，可透過局部注射肉毒桿菌以及CGRP單株抗體注射治療。而「局部注射肉毒桿菌」以國外文獻來說，施打後可有效減少慢性偏頭痛發作每個月8.4天，對比安慰劑每個月減少6.6天來說有顯著意義。

避免3C食品 作息規律助緩解不適

在飲食部分，田怡婷醫師提醒，頭痛患者要注意減少攝取加工食品如香腸或接觸酒精飲品等刺激性來源，避免所謂的「3C食品」，分別是巧克力（Chocolate）、起司（Cheese）及含檸檬酸的水果（Citrus fruits）；除此之外，平常也要注意睡眠時間和作息需規律，以及工作壓力的調適，有些物理性的處置包含按摩或刮痧都可以幫助緩解疼痛。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49347/

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