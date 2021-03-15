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葛萊美獎揭曉！女歌手出頭橫掃重點獎項　最新得獎歌曲搶先聽

2021葛萊美獎已揭曉！泰勒絲拿下年度專輯大獎，怪奇比莉雖未發片卻抱回年度製作，今年許多重點獎項都頒給女歌手，不禁讓外界聯想是否有洗白之意。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/15 14:33
2021葛萊美獎已揭曉！怪奇比莉雖未發片卻抱回年度製作，今年許多重點獎項都頒給女歌手，不禁讓外界聯想是否有洗白之意。(圖/環球西洋)

2021葛萊美獎已揭曉！怪奇比莉雖未發片卻抱回年度製作，今年許多重點獎項都頒給女歌手，不禁讓外界聯想是否有洗白之意。(圖/環球西洋)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)2021葛萊美獎已揭曉！泰勒絲拿下年度專輯大獎，怪奇比莉更抱回年度製作，今年許多重點獎項都頒給女歌手，不禁讓外界聯想是否有洗白之意。

第 63 屆葛萊美頒獎典禮於今日〈15日）稍早在美國洛杉磯登場，由於疫情因素，這次的頒獎典禮並不像以往充滿現場觀眾，入圍者們也都必須坐在戶外圓桌並維持安全距離，形成難得一見的景象。

有趣的是，往年一直備受批評不重視女性歌手的葛萊美獎，有人發現今年許多重要獎項都頒給了表現傑出的女性歌手，網友及媒體紛紛揣測主辦單位似乎有特別要洗白之感。

延伸閱讀：威肯拆繃帶網驚：肯尼，你的芭比呢？新歌酸爆葛萊美獎粉絲力挺

去年推出驚喜大碟《美麗傳說／folklore》的流行天后泰勒絲，順利拿下年度專輯大獎，成為史上第一位三度獲得此殊榮的女歌手；此次以 9 項入圍成為領跑者的流行女帝碧昂絲（Beyoncé），最後則成功抱回 4 座獎項，一舉打破歷史紀錄成為史上獲獎數最多的女歌手。

年度歌曲頒發給美國23歲R&B女歌手H.E.R.《我不能呼吸／I Can't Breath》，H.E.R.是Having Everything Revealed（揭露一切）的縮寫。該曲音樂錄影帶以黑白畫面呈現，主題圍繞美國長期存在的種族問題，尤其以去年遭警方逮捕的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）事件最為人知，警方以膝蓋重壓佛洛伊德頸部近9分鐘，他在斷氣身亡前表示「我不能呼吸」(I Can't Breath)，但施暴員警卻不為所動至悲劇發生。


H.E.R- I Can't Breath (影/Youtube)

上一屆的大贏家怪奇比莉（Billie Eilish）在沒有發行新專輯的情況下，依舊以單曲〈everything i wanted〉獲得壓軸大獎年度製作，並以 007 電影主題曲〈No Time to Die〉奪下最佳影視媒體作品歌曲，實力備受肯定。

另外，大勢饒舌女力 Megan Thee Stallion 拿下本屆年度新人以及最佳饒舌歌曲；去年兩大女神女神卡卡（Lady Gaga）和亞莉安娜（Ariana Grande）的話題合作曲〈Rain On Me〉也贏得最佳流行重唱獎，成為史上第一組獲得該獎項的女女對唱組合。

表演方面，開場先是由哈利（Harry Styles） 、美國姐妹樂團海慕樂團（Haim） 、以及怪奇比莉攜手哥哥 FINNEAS 接連帶來精彩演出；流行天后泰勒絲（Taylor Swift）此次的表演也延續去年兩張民謠專輯中的清新森林視覺，以唯美女神造型現身，一次帶來〈cardigan〉、〈august〉、〈willow〉等精彩歌曲演出，這也是天后睽違五年的葛萊美演出。

【重點得獎名單】

年度歌曲 Song of the Year
H.E.R. 〈I Can't Breathe〉

年度專輯 Album of the Year
泰勒絲（Taylor Swift）《folklore》

年度新人 Best New Artist
Megan Thee Stallion

最佳流行重唱 Best Pop Duo/Group Performance
女神卡卡（Lady Gaga）、亞莉安娜（Ariana Grande） 〈Rain On Me〉


(影/Youtube)

最佳流行歌手 Best Pop Solo Performance
哈利（Harry Styles） 〈Watermelon Sugar〉


(影/Youtube)

最佳流行演唱專輯 Best Pop Vocal Album
杜娃黎波（Dua Lipa） 《Future Nostalgia》


(影/Youtube)

最佳影視媒體作品歌曲 Best Song Written for Visual Media
怪奇比莉（Billie Eilish）〈No Time to Die〉


(影/Youtube)

年度製作 Record of the Year
怪奇比莉（Billie Eilish）〈everything i wanted〉


(影/Youtube)
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