葛萊美獎揭曉！女歌手出頭橫掃重點獎項　最新得獎歌曲搶先聽

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)2021葛萊美獎已揭曉！泰勒絲拿下年度專輯大獎，怪奇比莉更抱回年度製作，今年許多重點獎項都頒給女歌手，不禁讓外界聯想是否有洗白之意。
第 63 屆葛萊美頒獎典禮於今日〈15日）稍早在美國洛杉磯登場，
有趣的是，
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去年推出驚喜大碟《美麗傳說／folklore》
年度歌曲頒發給美國23歲R&B女歌手H.E.R.《我不能呼吸／I Can't Breath》，H.E.R.是Having Everything Revealed（揭露一切）的縮寫。該曲音樂錄影帶以黑白畫面呈現，主題圍繞美國長期存在的種族問題，尤其以去年遭警方逮捕的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）事件最為人知，警方以膝蓋重壓佛洛伊德頸部近9分鐘，他在斷氣身亡前表示「我不能呼吸」(I Can't Breath)，但施暴員警卻不為所動至悲劇發生。
H.E.R- I Can't Breath (影/Youtube)
上一屆的大贏家怪奇比莉（Billie Eilish）在沒有發行新專輯的情況下，依舊以單曲〈ever
另外，
表演方面，開場先是由哈利（Harry Styles） 、美國姐妹樂團海慕樂團（Haim） 、以及怪奇比莉攜手哥哥 FINNEAS 接連帶來精彩演出；流行天后泰勒絲（Taylor Swift）
【重點得獎名單】
年度歌曲 Song of the Year
H.E.R. 〈I Can't Breathe〉
年度專輯 Album of the Year
泰勒絲（Taylor Swift）《folklore》
年度新人 Best New Artist
Megan Thee Stallion
最佳流行重唱 Best Pop Duo/Group Performance
女神卡卡（Lady Gaga）、亞莉安娜（Ariana Grande） 〈Rain On Me〉
(影/Youtube)
最佳流行歌手 Best Pop Solo Performance
哈利（Harry Styles） 〈Watermelon Sugar〉
(影/Youtube)
最佳流行演唱專輯 Best Pop Vocal Album
杜娃黎波（Dua Lipa） 《Future Nostalgia》
(影/Youtube)
最佳影視媒體作品歌曲 Best Song Written for Visual Media
怪奇比莉（Billie Eilish）〈No Time to Die〉
(影/Youtube)
年度製作 Record of the Year
怪奇比莉（Billie Eilish）〈everything i wanted〉
(影/Youtube)