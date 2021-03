葛萊美獎揭曉！女歌手出頭橫掃重點獎項　最新得獎歌曲搶先聽

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)2021葛萊美獎已揭曉!泰勒絲拿下年度專輯大獎,怪奇比莉更抱回年度製作,今年許多重點獎項都頒給女歌手,不禁讓外界聯想是否有洗白之意。

第 63 屆葛萊美頒獎典禮於今日〈15日)稍早在美國洛杉磯登場, 由於疫情因素,這次的頒獎典禮並不像以往充滿現場觀眾, 入圍者們也都必須坐在戶外圓桌並維持安全距離, 形成難得一見的景象。

有趣的是, 往年一直備受批評不重視女性歌手的葛萊美獎, 有人發現今年許多重要獎項都頒給了表現傑出的女性歌手, 網友及媒體紛紛揣測主辦單位似乎有特別要洗白之感。

去年推出驚喜大碟《美麗傳說/folklore》 的流行天后泰勒絲,順利拿下年度專輯大獎, 成為史上第一位三度獲得此殊榮的女歌手;此次以 9 項入圍成為領跑者的流行女帝碧昂絲(Beyoncé), 最後則成功抱回 4 座獎項,一舉打破歷史紀錄成為史上獲獎數最多的女歌手。

年度歌曲頒發給美國23歲R&B女歌手H.E.R.《我不能呼吸/I Can't Breath》,H.E.R.是Having Everything Revealed(揭露一切)的縮寫。該曲音樂錄影帶以黑白畫面呈現,主題圍繞美國長期存在的種族問題,尤其以去年遭警方逮捕的非裔男子佛洛伊德(George Floyd)事件最為人知,警方以膝蓋重壓佛洛伊德頸部近9分鐘,他在斷氣身亡前表示「我不能呼吸」(I Can't Breath),但施暴員警卻不為所動至悲劇發生。



上一屆的大贏家怪奇比莉(Billie Eilish)在沒有發行新專輯的情況下,依舊以單曲〈ever ything i wanted〉獲得壓軸大獎年度製作,並以 007 電影主題曲〈No Time to Die〉奪下最佳影視媒體作品歌曲,實力備受肯定。

另外, 大勢饒舌女力 Megan Thee Stallion 拿下本屆年度新人以及最佳饒舌歌曲;去年兩大女神女神卡卡(La dy Gaga)和亞莉安娜(Ariana Grande)的話題合作曲〈Rain On Me〉也贏得最佳流行重唱獎, 成為史上第一組獲得該獎項的女女對唱組合。

表演方面,開場先是由哈利(Harry Styles) 、美國姐妹樂團海慕樂團(Haim) 、以及怪奇比莉攜手哥哥 FINNEAS 接連帶來精彩演出;流行天后泰勒絲(Taylor Swift) 此次的表演也延續去年兩張民謠專輯中的清新森林視覺, 以唯美女神造型現身,一次帶來〈cardigan〉、〈augu st〉、〈willow〉等精彩歌曲演出, 這也是天后睽違五年的葛萊美演出。

【重點得獎名單】

年度歌曲 Song of the Year

H.E.R. 〈I Can't Breathe〉

年度專輯 Album of the Year

泰勒絲(Taylor Swift)《folklore》

年度新人 Best New Artist

Megan Thee Stallion

最佳流行重唱 Best Pop Duo/Group Performance

女神卡卡(Lady Gaga)、亞莉安娜(Ariana Grande) 〈Rain On Me〉



最佳流行歌手 Best Pop Solo Performance

哈利(Harry Styles) 〈Watermelon Sugar〉



最佳流行演唱專輯 Best Pop Vocal Album

杜娃黎波(Dua Lipa) 《Future Nostalgia》



最佳影視媒體作品歌曲 Best Song Written for Visual Media

怪奇比莉(Billie Eilish)〈No Time to Die〉



年度製作 Record of the Year

怪奇比莉(Billie Eilish)〈everything i wanted〉



