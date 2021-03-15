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中國步步進逼 民調：香港1/4年輕人欲赴海外就業

香港將面臨嚴重人才外流

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/15 12:28
背景為香港維多利亞港（Getty Images）

背景為香港維多利亞港（Getty Images）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）隨著北京政府實施國安法，一步步侵蝕香港民主自由，由香港青年協會所作的一項民調顯示，四分之一當地年輕人打算赴海外工作，香港恐面臨人才外流危機。

根據14日公布的「為香港年輕人才流失作準備」報告，1,135名34歲以下、具學士以上學歷的受訪青年中，有24.2%計劃未來5年離港就業。打算赴外地就業的受訪者中，15.8%表示無意回來，另有12.6%透露若取得外國國籍，就會考慮回港。

對於願意回香港就業者，條件包括「薪酬吸引」（41.6%）、「加強保障個人自由」（38.1%）、「有理想的發展機會」（35.8%）等。這項民調是於1月16日至2月2日所進行。

包括加拿大與英國在內的部分國家，已陸續張開雙臂迎接香港居民。加拿大2月宣布，港人將可透過兩種方式成為永久居民，一是在加拿大工作至少一年、達到語言與學歷要求；二是具加拿大高等教育學歷者。英國則自1月31日起，讓持有英國國民（British National Overseas, BNO）護照的300萬名港人得以赴英國就讀、就業與生活5年，之後便可申請公民身分。

南華早報引述香港勞工及福利局2019年數據指出，到了2027年，香港將出現169,700個人力缺口。進一步分析則顯示，到了2027年，香港短缺人力中，至少有34,600個是必須具有大學學歷的專業勞工。
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