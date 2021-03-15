服用降血脂藥 飲食、運動有禁忌 藥師：與紅麴併用嚴重恐導致肝腎損傷

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）血脂對民眾而言，是較無感的生理數值，通常久久到醫院量一次，所以在降血脂藥的使用容易輕忽，食藥署提醒，降血脂藥種類很多，服用後的副作用和禁忌也不同，例如：Statin類的可能導致肝功能指數上升，同時要避免與葡萄柚汁、紅麴等食物一起食用，以免增加藥品的副作用。

臺北市聯合醫院蘇柏名藥師指出，高血脂症可分三種，一種是高膽固醇血症，主要是膽固醇升高；第二種是高三酸甘油酯血症，主因是三酸甘油脂升高，第三種是混合型高血酯症，則是膽固醇與三酸甘油酯都升高。

一般罹患高血脂症初期，醫師不一定會馬上開藥，有時會設定觀察期，若病患能在此期間內做好飲食控制、保持規律運動以及戒除不良習慣，於3到6個月內將血脂控制好，有機會不需透過藥品控制；倘若無效，醫師就會建議用藥。

常見的五種降血脂藥如下：

⑴Statin類

目前臨床上常開立的降血脂藥，像是Rosuvastatin （Crestor®冠脂妥）、Atorvastatin（Lipitor®立普妥）、Fluvastatin（Lescol®益脂可）、Simvastatin（Vytorin維妥力）、Pravastatin（Mevalotin®美百樂鎮）等。主要是抑制肝細胞中的膽固醇合成相關酵素來降血脂，副作用為頭痛、噁心、疲倦、偶而有肌肉痠痛或肝功能指數上升。通常醫師開藥前，會先確認肝腎功能與疾病的狀況。

⑵Fibrates纖維酸鹽類

主要治療三酸甘油酯過高之病症，常見有Gemfibrozil（Lopid®洛脂膠囊）及Fenofibrate（Lipanthyl ®弗尼利脂寧膜衣錠），此藥可以降低極低密度脂蛋白的合成，臨床上常與Statin類藥物併用。使用後可能有肌肉無力、痠痛等問題，若是小便出現深褐色尿液，建議民眾儘快回診。

⑶總膽固醇吸收抑制劑

可使血液的低密度脂蛋白降低，最常見的藥品為Ezetimibe（Ezetrol®怡妥錠），此藥品可以單一使用，也可以跟Statin藥品合併，副作用為頭痛、肌肉痛、腹瀉。

⑷膽酸結合樹脂

常見有Cholestyramine Resin(Choles Powder®可利舒散)，藉由增加腸胃道中膽酸排除，使肝臟必須耗用額外膽固醇來製造膽酸，進而減少膽固醇含量。此藥品會干擾其他藥品在腸道的吸收，因此用藥前1小時、或之後的4至6小時，才能再服用其他藥品。常見副作用為便秘、脹氣、消化不良，若服用此藥品，記得多喝水，多攝取高纖食物幫助排便。特別要注意的是，此藥為粉劑，必須和水一同服用，不可乾吞粉末。

⑸菸鹼酸類

最常見的為Acipimox(Olbetam®脂倍坦)，結構上與維生素B3相似，但不可用大劑量的維生素B3來取代。它主要是治療脂肪代謝失調、三酸甘油脂及膽固醇過高，常見副作用為潮紅現象，即全身發熱、發紅，還可能伴隨頭痛，通常數天後會緩解。

值得注意的是，蘇藥師提醒，民眾在使用Statin類降血脂藥品時，有以下幾點要注意：

避免飲用葡萄柚汁：

不僅不可同時吃，即使隔開時間仍不建議！因為葡萄柚汁裡面的呋喃香豆素（furanocoumarin）會影響許多此類藥品的代謝，抑制肝臟代謝酵素CYP3A4，讓身體裡有過高的藥品濃度，且此物質在身體要經過很久才會被代謝，甚至可長達2至3天，進一步增加藥品的副作用。

避免與燕麥一起吃：

雖然燕麥具有豐富的膳食纖維，低糖又營養，但是並不建議和Statin類的藥品一起吃。因為高纖維的燕麥，反而會降低藥在腸胃道的吸收率。換言之，會讓身體因此無法獲得足夠的藥量來控制疾病。不過這種物理性的影響，只需要食用時間相隔2-4小時即可避免。

避免同時服用紅麴：

有些民眾為了降血脂會自行購買保健產品，最常見就是紅麴。但是，紅麴菌素的結構與Statin類藥品相似，有類似作用，當你已經服用降血脂藥品，就不建議額外攝取紅麴類保健食品，因為兩者併用會使血液中的藥品濃度增加，可能會加重肌肉痠痛、無力等副作用，嚴重恐造成橫紋肌溶解或導致肝腎損傷。

避免進行高強度的離心運動：

服用降血脂類藥品的民眾，不建議進行高強度的離心運動。此運動主要利用重量與地心引力對抗，於短時間對身體進行高強度的肌力訓練，若有在使用Statin類藥品的民眾，進行此種訓練恐引發橫紋肌溶解症，建議進行緩和的有氧運動，像是慢跑、快走、游泳等。

食藥署提醒，想要改善高血脂，最重要的還是調整生活習慣，飲食方面應該要低油、低糖、低鈉，也盡量避免攝取反式脂肪酸，多以植物油取代動物油，並且多攝取蔬菜、水果，維持理想體重，才能讓「油管」回復成清澈、健康的血管！