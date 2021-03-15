馬友友在美國麻州打第2劑武肺疫苗後即興演奏　網友大讚撫慰人心

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）知名大提琴家馬友友（Yo-Yo Ma）上週六(3/13) 在美國麻州伯克郡社區學院內的診所，接種第2劑COVID-19疫苗後的觀察期間，現場即興演奏15分鐘，讓民眾驚喜不已，許多網友看了影片後大為羨慕，並讚許馬友友撫慰人心的演出。

圖/美聯社 (Berkshire Community College提供)

根據校方臉書影片，馬友友13日天在伯克郡社區學院（Berkshire Community College）接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗第2劑後，戴著口罩在場邊拉起大提琴，15分鐘演奏結束後，現場聽眾報以熱烈掌聲。期間也有民眾上前為馬友友拍照。

美聯社引述「伯克郡鷹報」（The Berkshire Eagle﹚報導，馬友友即興演奏的目的是「希望給社區一點回饋」。

Today at the #MyBCC vaccine clinic, folks waiting in the observation area were graced by the musical talents of amazing cellist Yo-Yo Ma! 由 Berkshire Community College 發佈於 2021年3月13日 星期六

事實上過去一年疫情期間，65歲的馬友友在社群媒體上一直很活躍，時常利用主題標籤「紓壓樂曲」（#songsofcomfort）來分享他演奏的片段，希望能減少大家對武漢肺炎(COVID19, 新冠肺炎) 疫情的焦慮感。

根據美國CDC網站最新統計,目前為止美國至少有69,784,210人已經注射第1劑疫苗（占全美總人口21%),另有37,459,269人已注射第2劑疫苗 ( 占全美總人口11.3%), 如下表:

資料來源: 美國CDC官網