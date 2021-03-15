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台中捷運3/25恢復試營運　即起小綠綠福利社7站搶先開賣

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/15 10:44
台中捷運豐樂公園站自動販賣機有小綠綠Q版本尊。（台中市政府提供）

台中捷運豐樂公園站自動販賣機有小綠綠Q版本尊。（台中市政府提供）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）台中捷運綠線將在3月25日至4月23日展開試營運，小綠綠周邊商品也準備好與大家見面，18個車站均設置小綠綠福利社販賣機，目前已全數裝機完成，中捷即日起搶先開放松竹站、文心中清站等7站販賣機，其餘車站將於3月25日開賣，除販售小綠綠周邊商品外，外觀設計更融合鄰近著名景點，佈置成網美拍照點，讓粉絲們先買為快。

最新！台中捷運3/25恢復試營運 免費試乘30天 4/25正式通車

台中捷運公司2月25日已先開放文心森林公園站、南屯站、大慶站及烏日站的販賣機，粉絲紛紛拍照打卡上傳、開箱分享，販賣機同時販售中捷周邊商品與零食，以這4站而言，中捷周邊商品為銷售大宗，占販賣機整體營收金額的8成，熱銷前3名分別為小綠綠迴力車、小綠綠模型釘書機及中捷晴天傘。

中捷表示，為迎接綠線試營運，全線18個車站販賣機均已完成裝機，除了上述4站，即日起再開放松竹站、文心中清站、九德站販賣機，粉絲可搶先到這7站販賣機選購商品，付款時除可使用現金外，還可使用電子票證、信用卡、手機支付等多元支付工具。

另外，豐樂公園站、南屯站、文心公園站及高鐵台中站販賣機則精心佈置成網美拍照點，豐樂公園站、南屯站還有小綠綠Q版本尊現身，將成為打卡熱點；其他車站販賣機外觀則融合鄰近景點，比如北屯總站呈現大坑步道的意象；文心崇德站鄰近洲際棒球場，設計成刺激又緊張的球賽場景；市政府站鄰近台中歌劇院，加入音樂饗宴元素；四維國小站的小朋友嬉戲玩樂意象，就像小綠綠伴著孩子們一起長大，希望藉此行銷台中，歡迎粉絲搭小綠綠悠遊台中。
台中捷運
中捷
中捷綠線

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