〈財經主筆室〉防堵台灣半導體人才外流 政府做了什麼？

美國參議員正推動立法，要加大美國在半導體丶人工智能丶量子計算等科技領域的投資。 美國參議員正推動立法，要加大美國在半導體丶人工智能丶量子計算等科技領域的投資。

檢調近來大動作查緝在台灣的中資企業，其中部份公司涉嫌以高薪挖角台灣研發人才到中國工作，這個罕見大動作，被視為是為防堵台灣科技人才的持續外流，確保台灣半導體產業的優勢，先立下「殺雞儆猴」的示範作用。

但光檢調查緝，真的阻止得了台灣科技人才外流嗎？

新北地檢署日前指揮新北市調查處搜索智鈊公司、芯道公司等七處，查扣薪資存摺、員工保密協議、錄取通知、員工名冊、僱傭契約，電磁紀錄、手機、筆電等證物。檢方獲報真中資化身台灣公司的智鈊、芯道兩家公司，涉嫌以高薪挖角台灣研發人才，三年來高逾200多人，而遭挖角人才對象包括聯發科、台積電等知名企業，嚴重威脅台灣半導體產業發展。

中國這些年來用高薪來挖角台灣半導體人才，進而竊取台灣的晶片技術時有所聞，但礙於政治上考量因素，台灣的檢調大多未對中國起訴，政府也未擴大處理或宣傳。其實，美國媒體在2018年就曾報導並提出警示，根據當時的報導，中國竊取台灣晶片技術，從2013年的8件開始，四年來案件增加1倍之多，2017年的科技竊案就多達21件。

不只台灣科技人才流失及技術被偷，南韓半導體產業也遭殃。據南韓國情院的報告，截至2020年的五年間，發現123起技術洩漏至海外事件，其中83起洩密對象為中國。

今年元月底有17名SK海力士、三星電子有關人員，涉嫌將相關技術洩漏給競爭對手遭到起訴，2月份2名三星研突員試圖將OLED面板相關技術賣給中國，被韓國法院判刑二年，南韓為了防止科技人才及技術的外流動作也很大。

中國為何如此大動作發展半導體產業呢？中國從2010年超越美國成全球最大製造國後，致力產業升級讓晶片進口金額快速增長，最近連續3年進口金額都已逾3,000億美元以上，遠超過排名第2的原油進口金額很多，2020年晶片進口金額更是高達超過3,500億美元，再創歷史新高。

中國早就意識到晶片過於仰賴進口不利產業安全，從2014年就開始成立集成電路產業基金，促進中國晶片產業的發展，從那時起中國晶片產業就進入高度繁榮，但在中國採取高薪挖角政策下，台韓兩國也開始面臨科技人才及技術外流威脅，如今美中貿易戰及中興通訊、華為等中國科技公司被罰及遭列黑名單後，中國對半導體人才挖角的動作，勢必會再增加。

中國大力扶植半導體產業，訂出2025年半導體自製率達70%的目標， 但2019年中國半導體自製率約15.7%，離2025年半導體自製率目標仍有很大的差距。根據中國工信部公布的「中國積體電路產業人才白皮書」指出，2020年中國半導體人才缺口就高達32萬人，使得中國願意用高於薪資30%以上的幅度挖角一般工程師，針對高階人才甚至開出1到2倍的薪資誘惑。

全球晶片競賽即將開打，中國目前晶片製造已投產最先進工藝僅為12奈米，全球領先製造企業的台積電及三星都已投產5奈米，中國對半導體人才挖角行動絕對會持續增加，而中國的挖角技術方式也開始進階，已從高薪挖角擴大到駭客行為、甚至收買間諜。

台灣為確保高科技產業發展，鞏固國家經濟命脈，除了召集資安專家加強防堵關鍵技術遭駭外流外，政府單位應也能有效改善台灣的工作環境，真正釜底抽薪防止人才外流。