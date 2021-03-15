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23年歷史IKEA台灣敦北店•預定4/26熄燈、推好康優惠　內湖店展開招募活動

▲IKEA於2019年11月曾證實，因看好台灣市場，將新開大潤發內湖一店，但未透露具體時間。▲敦北店即日起到4/26為止, 將推出「謝謝敦北 好康優惠三重奏」等多項出清活動!

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/15 09:46
圖/IKEA官方臉書

圖/IKEA官方臉書

更新時間: 2021-03-15 13:48

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）IKEA宜家家居臉書粉絲專頁14日晚間宣布，陪伴台北市民23年的IKEA敦北店，定4月26日熄燈，跟大家說再見。至於原因，外界推測應與內湖店將開張有關。

IKEA臉書粉專小編14日晚間貼文公告，陪伴大家23年的IKEA敦北店，即將在4月26日跟大家說再見了。

小編有件事要跟大家說 (深吸口氣~~)

陪伴我們23年的 #IKEA敦北店 即將在4月26日跟大家說再見了...

敦北店是許多人和IKEA相遇的起點，一起走過學生時期、租屋搬家、結婚買房、迎接新生命等重要的人生階段。誠摯邀請大家在倒數階段，找個時間再來敦北店回味這23年的精彩吧！

更多消息請持續關注

IKEA 宜家家居 敦北店粉絲頁

正如貼文指出，敦北店是許多人和IKEA相遇的起點，一起走過求學、就業、租屋搬家、結婚買房等重要的人生階段。IKEA小編也誠摯邀請大家在4/26閉館前的倒數階段，找個時間再回敦北店回味舊情。

粉絲人數超過3千萬的IKEA臉書，在發布敦北店將熄燈的消息後，目前已有2.6萬人表達不同心情湧入4500多則留言。

中央社報導，IKEA於2019年11月曾證實，因看好台灣市場，將新開大潤發內湖一店，不過，未來商場將採複合式經營，非全由IKEA租下；至於進駐時間點、細節仍在規劃中，不便透露。

從官方臉書上日前已刊登內湖店即將在3月19日 - 3月20日舉辦招募會，相信內湖店開幕日期不會太遠了。

至於敦北店即日起到4/26為止, 則將推出謝謝敦北 好康優惠三重奏 等多項出清活動!

來自北歐瑞典的IKEA，目前在台灣共有6間分店：除了台北的敦北店、還有新莊、新店，桃園、台中以及高雄分店。

23年歷史IKEA台灣敦北店•預定4/26熄燈 內湖店展開招募活動
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