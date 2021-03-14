日本長野乘鞍岳雪崩波及5人　1重傷2輕傷

日本長野縣松本市乘鞍岳14日發生雪崩，共有5人遭受波及，其中一名男性昏迷不醒，另有兩名男性受到輕傷。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）... 日本長野縣松本市乘鞍岳14日發生雪崩，共有5人遭受波及，其中一名男性昏迷不醒，另有兩名男性受到輕傷。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

日本長野縣松本市乘鞍岳今(14)天發生雪崩，截至當地時間晚間6時30分的日媒報導指出，警方表示，雪崩意外共有5人遭受波及，其中一名男性昏迷不醒，另有兩名男性受到輕傷。

長野縣當地媒體長野放送報導，今天上午發生的乘鞍岳雪崩位於海拔約2400公尺、大約在乘鞍岳半山腰處。警方等人士表示，大約在上午10時左右，有登山者報案說「發生雪崩，有登山客被捲入」。

日本每日新聞、日本放送協會（NHK）報導，警方表示，雪崩現場位於松本市安曇地區滑雪場上方的滑雪區外，崩塌的雪面積寬約200公尺、長約300公尺，5人遭波及捲入。

5人已全數被救出，警方表示，一名男性目前仍然昏迷不醒，另外4人已獨力下山，其中有兩名男性受到輕傷。

在雪崩現場附近登山的56歲男性目擊事發過程說，雪崩發生時約有5名看似登山客的人受波及，附近約20名登山客馬上進行搜救工作。

這名目擊男性說，「自己差一點都捲入雪崩，回想起來真是恐怖，我想應該是昨天下的雪崩落。」

非常熟知雪災的日本防災科學技術研究所雪冰防災研究中心主任上石勳說，從現場拍攝到影像來看，很像是積雪表面崩落的「表層雪崩」（新下的雪從舊有積雪上方滑落）。

上石說，當地昨天上午開始下的是伴隨低氣壓通過的雪，跟冬季型態氣壓分布下所降的雪，在結晶形態不同，比較容易崩落。

他說，像這次這樣降下的雪，或是溫差過大的情況下，都可能提高雪崩危險性，希望大家要登山或滑雪前，應該先調查氣象資訊再決定是否前往；到了現場後，也要留意山坡是否出現「雪簷」或「龜裂」等雪崩徵兆，慎重挑選行進路線。