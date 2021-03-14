謎幻樂團同步釋出兩首新曲回歸樂壇　主唱霸氣捐房產聲援LGBTQ+組織

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)謎幻樂團回歸樂壇，一次釋出兩首新曲，主唱Dan Reynolds宣布捐出市值 100 萬美金（約台幣2千8百萬）老家支援 LGBTQ+ 族群的非營利組織 Encircle，成為該組織在拉斯維加斯的第一個據點。
美國搖滾天團謎幻樂團（Imagine Dragons）自 2018 年發行《原點／Origins》後，已經許久未推出新作，主唱 Dan Reynolds 曾在 2019 年底發表聲明指出，將休息一陣子重新回歸家庭生活。
如今終於傳來好消息，謎幻樂團在12日一次就推出兩首新曲〈Follow You〉、〈Cutthroat〉獻給久等的樂迷，
主唱 Dan Reynolds 與同為音樂人的老婆 Aja Volkman 曾在 2018 年 4 月宣布結束七年婚姻，同年 11 月兩人又決定破鏡重圓。最新歌曲〈Follow You〉中，Dan 深刻記錄下當時準備簽下離婚協議書時，收到一封改變人生的訊息，
另一首新歌〈Cutthroat〉以實驗性的硬派搖滾風格，
除了透過音樂傳遞愛，Dan Reynolds 也時常在公開場合，甚至曾拍攝紀錄片《與神同愛》（Bel
Dan 表示：「我一生看過許多 LGBTQ+ 族群在成長過程中遇到很多困境，