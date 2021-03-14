寂靜山徑五感療癒 都會民眾重新體驗陽明山

陽明山國家公園管理處在夢幻湖打造園區第一條寂靜山徑，讓民眾遠離都會區的車馬喧囂。 陽明山國家公園管理處在夢幻湖打造園區第一條寂靜山徑，讓民眾遠離都會區的車馬喧囂。 (來源 中央社)

森林療癒正流行，陽明山國家公園將推出寂靜山徑的五感療癒輕旅行，帶領都會民眾就近遠離車水馬龍的喧囂，傾聽台北樹蛙與五色鳥在林間鳴唱，放空且放下，紓解疫情以來的煩悶。

陽明山國家公園是噪音管制區，道路設有取締車輛噪音的最新執法設備「聲音照相」，自從去年獲得國際第一座都會寧靜公園認證後，陽明山國家公園管理處在夢幻湖打造園區第一條寂靜山徑，路邊解說牌也轉為素色低調，這裡平均40分貝，最安靜時，僅約20分貝。

趁著春天走訪陽明山，人車分離的步道十分親山，轉進夢幻湖步道，陽管處解說課長蕭淑碧建議遊客放空閉上眼，仔細分辨草地裡那一聲聲細細的「寒（閩南語發音）」，來自台北樹蛙，嘓嘓嘓嘓嘓的叫聲是五色鳥在林間求偶，高處則有山頭紅呼朋引伴的清亮鳴叫。

沿途林木枝椏新綠，山嵐霧影中，偶見台灣藍鵲飛掠的身影，湖水中長著珍貴的台灣原生種水韭。遊客可以跟著陽明山國家公園環教人員的指示，聞聞紅楠葉子的芬芳，抱抱樹、摸摸苔蘚，然後品嚐在地友善農法栽種手製的茶葉，打開五感重新體驗陽明山。

台灣聲景協會創會理事長范欽慧從1997年以來就在野外記錄自然「聲」態，2013年推動「寂靜山徑」，她說，在夢幻湖的寧靜中，正好側耳傾聽大自然的音樂會，陽明山國家公園是做為聲景保育是很重要的起點，這樣的聲音要能長長久久下去，是陽明山很重要的職責。

「寧靜是一種放下。」陽管處長劉培東說，寧靜也是需要被保護的資源，陽明山距離台北市區只要半個多小時車程，透過寧靜公園與寂靜山徑的設置，讓更多人體認寧靜的可貴，增加保護寧靜資源的影響力。

長期投入荒野保護協會解說教育的亞東醫院精神科醫師陳俊霖說，透過戶外教育、戶外輔導、戶外治療等戶外活動的治療方式，在國外蔚為潮流，因此走出醫院封閉四面牆的森林療癒、園藝治療、生態治療、動物治療等，已成為新穎的諮商療法。

陳俊霖說，對於壓力很大的人，與其勸導「別再想這些、煩那些了」，真的很難讓腦袋安靜下來，還不如轉移焦點，走進在大自然森林裡，打開五感，相信一定能觸動內心深處，進而促進健康，預防疾病，甚至與醫療搭配，更可緩解或改善身心疾病。

陽管處目前20多種環教課程，繼這2年很夯的陽明山東西大縱走考驗「勇腳們」一天爬10座山頭，今年推出的寂靜山徑五感療癒相對親民，預計4、5月各辦理3梯次，每次30人分成2小隊，3月22日起受理報名。陽管處未來還會在二子坪打造第二條寂靜山徑。