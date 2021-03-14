台中桔子商旅 「穿越」台中住房75折專案

福泰飯店集團台中桔子商旅，對於閨蜜們所重視的情感、健康、時尚及餐飲等 4 種元素, 結合閨蜜們的喜愛, 規劃了 「穿越」 台中住房75折專案 。由於今年正是交通部觀光局推廣自行車旅遊年之時, 台中桔子商旅安排您的優惠住房, 帶您 「穿越」 時空輕旅行 !

先好好品嚐在地的銅板美食, 並享受有名的宮原眼科冰淇淋, 之後到舊城區, 還保留著許多先民生活的足跡。從1723年就興建的中區萬春宮媽祖廟 ，直到深具日本文化色彩的台中州廳及大屯郡役所, 刑務所官舍群等文化資產, 還有許多日式風格的舊街道, 這些將近300年的文化軌跡, 都是寶貴的共同文化資產，可讓遊客品味舊城區歷史人文的風韻以及原本已經存在豐富多元面貌, 並也同時感受新時代百貨商圈的活絡與繁榮。

*住宿專案

豪華客房兩人房(一大床) $1800

惠專屬內容: (1)免費升等公園景觀房 (2)含早餐 (3)含免費停車 (4)提供免費下午茶

精緻雙床兩人房(兩小床) $1875

優惠專屬內容:(1)免費升等公園景觀房 (2)含早餐 (3)含免費停車 (4)提供免費下午茶

豪華雙床四人房(兩大床) $2362

優惠專屬內容:(1)免費升等公園景觀房 (2)含早餐 (3)含免費停車 (4)提供免費下午茶

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