脫歐與疫情衝擊 英國對歐盟進出口額暴跌

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）英國脫歐之後，對其貿易的衝擊開始顯現，尤其是對歐陸地區的貿易額大減，但英國國家統計局(ONS)表示，情況將會有所改善，不需太過擔心。

ONS的數據顯示，英國脫歐、與歐盟的新貿易協定上路後，英國對歐盟出口商品數量1月暴跌40.7%，進口也減少了28.8%，創下1997年以來最大跌幅。同時，受到疫情影響，如今英國的經濟規模已經比疫情剛開始時，縮減了將近一成。

進口量減少的貨物大部分是機械、運輸工具、化學藥品、藥物等，減少的貿易額高達66億英鎊，出口額也減少56億英鎊，不過與歐盟外的其他地區貿易則有增加，上升了大約1.7%。

KPMG指出，進口量減少的其中一個原因，可能是許多公司搶在英國與歐盟開始適用新規範前，先行囤積了不少貨物，這才導致1月的進出口量下降。除此之外，在轉換期結束前英國發現了新冠肺炎的新變種，由於貨車司機跨越海底隧道前必須先進行篩檢，也降低了貨物移動的速度。

現階段因太多因素干擾，高盛以「吵雜」來形容收集到的數據，ONS也肯定這個時間點的數據並不穩定，可能會隨時變化，因此要從這個短時間的暴跌判斷出未來的趨勢仍有其難度。

然而，ONS也坦承，因為英國啟動第三次防疫封鎖措施，造成1月經濟萎縮2.9%是個不小的衝擊，尤其是製造業最有感，食品業和住宿旅遊業也受到影響。KPMG則認為，一旦解封，狀況就會有所好轉。