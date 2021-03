英國女王將梅根壓制在地？ 法國漫畫不當比喻惹議

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)美國非裔男子佛洛伊德(George Floyd)去年遭警方執法過當致死,引發全國大規模「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)示威活動,其家屬日前才獲得台幣7.6億天價的民事賠償,不料此事竟遭到法國諷刺雜誌消費,一張嘲弄英國王室內幕的漫畫,刊出後立刻引發眾怒。

衛報報導,查理週刊(Charlie Hebdo)13日登出一幅漫畫,畫面中英國女王伊莉莎白二世以膝蓋將哈利王子之妻梅根壓制在地,女王一臉得意洋洋、面目猙獰,梅根則是痛苦不堪。標題寫著,「此乃梅根要退出王室之緣由」。

哈利與梅根日前在歐普拉專訪中大吐苦水,爆料兒子亞契的膚色被王室拿來討論、自己甚至有輕生念頭,暗指英國王室有種族歧視之嫌。查理週刊的這幅漫畫,顯然是將英女王與美國不當執法的白人警察相提並論。

英國種族平權智庫Runnymede Trust執行長Halima Begum在推特開砲,指這類比太荒唐,「女王壓著梅根,梅根說她無法呼吸?」她認為這圖不僅讓種族議題淪為笑話,也冒犯了所有人。梅根在訪談中對女王並無微詞,更表示女王對她向來很好,但此漫畫卻將女王醜化,勢必也將激怒喜愛女王的民眾。

這並非查理週刊首次鬧出爭議。2015年,包括總編在內的11名員工,全在一場槍擊濫射中喪生,肇因就是揶揄伊斯蘭先知穆罕默德的漫畫。然而,查理並未屈從於極端行徑之威脅,去年再次刊出了漫畫。

#CharlieHebdo, this is wrong on every level. The Queen as #GeorgeFloyd's murderer crushing Meghan's neck? #Meghan saying she's unable to breathe? This doesnt push boundaries, make anyone laugh or challenge #racism. It demeans the issues & causes offence, across the board. pic.twitter.com/ptNXs8RtuS