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英國女王將梅根壓制在地？ 法國漫畫不當比喻惹議

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/14 16:57
查理週刊漫畫引發軒然大波（推特截圖）

查理週刊漫畫引發軒然大波（推特截圖）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）去年遭警方執法過當致死，引發全國大規模「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威活動，其家屬日前才獲得台幣7.6億天價的民事賠償，不料此事竟遭到法國諷刺雜誌消費，一張嘲弄英國王室內幕的漫畫，刊出後立刻引發眾怒。

衛報報導，查理週刊（Charlie Hebdo）13日登出一幅漫畫，畫面中英國女王伊莉莎白二世以膝蓋將哈利王子之妻梅根壓制在地，女王一臉得意洋洋、面目猙獰，梅根則是痛苦不堪。標題寫著，「此乃梅根要退出王室之緣由」。

哈利與梅根日前在歐普拉專訪中大吐苦水，爆料兒子亞契的膚色被王室拿來討論、自己甚至有輕生念頭，暗指英國王室有種族歧視之嫌。查理週刊的這幅漫畫，顯然是將英女王與美國不當執法的白人警察相提並論。

英國種族平權智庫Runnymede Trust執行長Halima Begum在推特開砲，指這類比太荒唐，「女王壓著梅根，梅根說她無法呼吸？」她認為這圖不僅讓種族議題淪為笑話，也冒犯了所有人。梅根在訪談中對女王並無微詞，更表示女王對她向來很好，但此漫畫卻將女王醜化，勢必也將激怒喜愛女王的民眾。

這並非查理週刊首次鬧出爭議。2015年，包括總編在內的11名員工，全在一場槍擊濫射中喪生，肇因就是揶揄伊斯蘭先知穆罕默德的漫畫。然而，查理並未屈從於極端行徑之威脅，去年再次刊出了漫畫。

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