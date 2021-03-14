台灣再現劇團團長驟逝享年42歲　草草戲劇節設置紀念牆

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台灣再現劇團團長黃民安於13日草草戲劇節演出休息空檔驟然離世，享年42歲。

綜合媒體報導，第13屆草草戲劇節週六發生憾事，再現劇團團長黃民安於演出空檔時離世，然而節目為情境式演出，他躬身側臥休息被誤以為是表演一部分，過一小時被太太發現時已失去呼吸心跳，緊急送醫後仍遺憾宣告不治。

再現劇團臉書表示，台灣表演藝術環境一直都存在著各式各樣的挑戰。身處產業其中的表演者，長年維持高強度的身心磨練。「民安是一位藝術家、一位表演者、一位演員，他動人的演出，民安最後的一抹身影，鑿刻於草草戲劇節，我們永遠不會忘記。」

劇團宣告，自今起至3月21日閉園為止，在草草戲劇節的民雄園區，阮劇團與再現劇團、民安的夫人官官，將共同設置紀念牆，準備鮮花，與祝福的卡片，讓喜愛表演藝術、關心民安的朋友們，以鮮花與卡片，為民安獻上祝福：民安，一位表演者，將以另一種形式永駐我們的心中。

檢方14日上午進行相驗，死者因高膽固醇血症造成心因性休克死亡。嘉義縣政府於今日上午在嘉義縣表演藝術中心辦理追思記者會，文化部政務次長蕭宗煌代表部長李永得出席。（註：高膽固醇血症(Hypercholesterolemia) 代表血液膽固醇中的「壞」膽固醇濃度過高，易增加心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病等罹患風險）

蕭宗煌表示，目前立法院審議中的《文化藝術獎助條例》修正草案，已納入藝文工作者職安保險及勞動權益相關條文，文化部期盼能進一步推動落實，增進對藝文工作者權益之保障。