【新冠肺炎】台灣中藥紅到國外 蔡英文：「清冠一號」熱銷歐美

台灣中醫團隊研發獨家武漢肺炎中藥方，經研究發現可阻斷病毒感染、抑制細胞激素風暴出現。 台灣中醫團隊研發獨家武漢肺炎中藥方，經研究發現可阻斷病毒感染、抑制細胞激素風暴出現。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）總統蔡英文今（14）日出席「第91屆國醫節慶祝大會暨第13屆台北國際中醫藥學術論壇大會」開幕式，致詞時她極力推崇中醫藥對台灣的貢獻，並表示國內研發的新冠肺炎（COVID-19）配方已在歐美熱銷。

蔡英文指出，疫情爆發以來，國內中醫藥界就積極探索中西醫合作療法。衛福部中醫藥研究所與醫界合作研發出台灣「清冠一號」中藥配方，國內藥廠獲得授權製造後，在歐美國家大賣，打響名號。

蔡英文表示，《中醫藥發展法》已經上路，行政院也核定了五年期的「中醫優質發展計畫」，將加強中醫師訓練、中醫精準醫學模式發展與中醫照護資源布建。近幾年來，許多中醫治療項目也納入健保給付試辦計畫，包括癌症、孕產照護、兒童過敏性鼻炎、慢性腎臟病等，盼能造福更多病患。

台灣並持續與國際接軌，透過邊境查驗、檢驗標準、製造品質、「台灣中藥典」的編修等多重管道，確保中藥品質符合國際標準。如此一來，台灣的中藥研發製造、中醫醫療管理與中西醫整合經驗輸出，都具有開拓國際商機，尤其是新南向市場。

民眾納悶，為何自家研製的「清冠一號」只能銷往國外，本地人士卻買不到？聯合報報導，這是因在台灣申請藥證必須通過嚴格的數據標準與法規把關，恐得5至10年。

儘管國內藥廠如順天堂和莊松榮都已取得英、美、澳洲、歐盟等地的銷售許可，卻不可標榜為武漢肺炎藥物。藥商多半以膳食補充品通過審查門檻，僅順天堂在新加坡得以以成藥的名義過關上市。因此目前台灣民眾若想買到此款中藥，恐怕只能透過海外網購。