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外交交手第一回合 北韓給美國軟釘子

金正恩不理睬，拜登急尋對策

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/14 10:02
金正恩與妻李雪主現身金正日冥誕（美聯社）

金正恩與妻李雪主現身金正日冥誕（美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）北韓是美國拜登（Joe Biden）政府多項棘手外交議題之一，外媒披露，美方已在檯面下多次向金正恩釋出橄欖枝，卻被「已讀不回」，金正恩葫蘆裡究竟賣什麼藥，再度引發關注。

路透報導，不具名的美方高層官員透露，美國自2月中起即透過多重管道向北韓政府、駐外館處表達談話意願，卻遭到無視，迄今未有任何回應。

面對北韓這頭疼問題，拜登上任以來始終不願公開表明立場，僅稱會全面檢討前總統川普的北韓政策。川普任內兩次川金會，張燈結綵鑼鼓喧天，雙方友好程度一度讓去核一事露出曙光，奈何最後依舊宣告失敗，美國重回制裁老路。

美方坦言雙邊缺乏對話已一年有餘，平壤的靜默使美國有些無力，回顧過往拜登對金正恩的批評，恐怕也是雙方重回談判桌的一大阻力。拜登曾在競選時批評金正恩為「惡棍」（thug），除非減持核武，否則不可能與其談判。

一項聯合國機密報告指出，北韓罔顧國際制裁，過去一年來仍持續研發核武與飛彈，藉著駭客大軍竊取3億美元的資金支援相關計畫。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）擬於下周訪問南韓與日本，如今北韓給美國軟釘子碰，朝鮮半島廢核問題勢必將成為三方會談的一大重點。
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