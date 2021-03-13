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【台灣防疫有成】中華職棒13日開幕戰　台南棒球場湧7800人•接近「滿場」規模

在台灣防疫有成的情況下，中職不像去年一開始不開放觀眾，球員只能對著機器人打球，原本可容納約1萬人的台南棒球場，開放78%的觀眾，7800張門票全數賣完。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/13 20:04
中職32年新球季13日正式在台南棒球場揭幕，也是中信兄弟隊新科總教練林威助（前左）執掌一軍兵符首戰，他表示，以平常心看待。中央社

中職32年新球季13日正式在台南棒球場揭幕，也是中信兄弟隊新科總教練林威助（前左）執掌一軍兵符首戰，他表示，以平常心看待。中央社

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（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）中華職棒32年新球季今天(13日) 正式在台南棒球場揭幕，這是睽違13年再度於府城進行開幕戰，由統一獅隊迎戰中信兄弟隊

至截稿為止比賽進行到6局下半, 中信兄弟隊以6:3暫時領先統一獅隊。

【台灣防疫有成】中華職棒13日開幕戰　台南棒球場湧7800人•接近「滿場」規模

中職32年新球季13日在台南球場揭開序幕，去年統一獅隊冠軍總教練林岳平（上圖前右）表示，參與開幕戰是給選手的榮耀與肯定。

【台灣防疫有成】中華職棒13日開幕戰　台南棒球場湧7800人•接近「滿場」規模圖/中央社

【台灣防疫有成】中華職棒13日開幕戰　台南棒球場湧7800人•接近「滿場」規模

台南棒球場今天熱鬧非凡。總統蔡英文（下圖前中）親臨現場，與中職會長蔡其昌（下圖前右）坐在觀眾席，和球迷朋友一同觀戰。 中央社

【台灣防疫有成】中華職棒13日開幕戰　台南棒球場湧7800人•接近「滿場」規模

由於台灣防疫有成，本季一開始就開放觀眾，開幕戰擠進滿場的7800名觀眾，明天(14日) 味全龍首戰，則是內野票已售罄。

在政府及全民合力防疫有成的情況下，中職不像去年（2020年) 一開始不開放觀眾，球員只能對著機器人打球。原本可容納約1萬人的台南棒球場開放78%的觀眾，7800張門票全數賣完，讓中職再度有熱鬧的開幕戰。

中央社報導，中職採取嚴格防疫規定，採實聯制入場，在保持社交距離或周圍人士有戴口罩的情況下，觀眾可以飲食，但飲食完畢應立即配戴口罩，移動時也強制戴口罩。中職也強調，加油吶喊時應全程配戴口罩，禁用口吹式加油器具及樂器。

各界矚目的中職32年開幕戰，總統蔡英文也到場共襄盛舉。此外，統一獅隊明天（14日) 持續在台南球場擔任主隊，迎戰新軍味全龍隊，為味全龍回歸之後的首戰，目前已經賣出5900張門票，內野門票全數售罄。

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