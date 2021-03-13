【更新】台灣玉山13日下午降「雪粒」•一小時內積雪0.7公分　結晶體直徑不到1毫米

更新時間: 2021-03-13 15:33

首次發稿: 2021-03-13 15:02

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央氣象局表示玉山今天(3/13) 13:25分開始降雪, 到14:00為止積雪0.7公分, 從玉山站傳回的照片顯示, 握在手中的積雪, 粒粒分明。

氣象局與玉山氣象站回覆《台灣英文新聞》提問表示，此固態降水型態屬雪粒，白色不透明冰粒之固態降水，直徑不足1mm(毫米) 。

圖/中央氣象局3.13提供之降雪照片

中央社引述中央氣象局今天(3/13) 表示，午後對流發展旺盛，加上玉山溫度接近攝氏0度，下午1時25分開始降雪粒，2時積雪粒0.7公分，目前還在持續，大地染成銀白世界。

報導引述氣象局預報員林定宜說，雪粒不是雪，多在攝氏0度到10度間降落，與霰相比，質地較硬，落地不易彈起。

氣象局說，預估晚間到明(3/14) 上半天，3000公尺以上高山還有降雪機率。

玉山去年(2020年) 4月還曾經下雪, 去年4月7日降雪後, 積雪深達14.5公分。

其實本(3) 月3日因東北季風挾帶水氣南下，玉山主峰、北峰當天早上也曾降雪，路面有積雪或結冰，玉山國家公園特別提醒前往登山之山友須格外注意安全，做好自身風險評估，千萬不要貿然前行以確保自身安全。

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