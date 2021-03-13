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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）變性人罔腰今天（13日) 為「假懷孕」爭議道歉，但將罔腰依社會秩序維護法送辦的高雄市政府衛生局今天表示，法律程序繼續進行，事證明確就開罰，並尊重司法裁決。

社會秩序維護法規定：散布謠言足以影響公共安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

罔腰凌晨在社群網站臉書（Facebook）發文表示，起先是得知家人有喜，想著如果是在自己身上會是什麼樣子，和男友拍了摸肚皮照，「體驗自己當媽媽的感覺」，但之後相關行為被指是在嘲笑不孕女性，「非我的本意」，將更深反省網路發文。

罔腰說，對被誤導的網友或被任何醫學行為誤導的朋友表達最深歉意，「對不起，我會更謹慎的做每一件事」。

高雄市衛生局表示，道歉與否無關是否違法，事證明確就依法開罰，衛生局將尊重一切司法裁決。

罔腰稱靠人體試驗懷孕遭調查，衛生福利部11日確認沒有任何醫療機構違法實施罔腰宣稱的人體試驗，罔腰也未做人體試驗，宣布結案。

變性人罔腰日前在個人IG貼出腹部超音波紀錄單，自稱靠天價人體試驗成功懷孕，但目前國內並未核准任何移植子宮的臨床試驗案，讓衛生福利部、高雄市衛生局相繼喊查。

經高雄市衛生局調查，罔腰才承認「本人未懷孕」、「超音波等懷孕照片非本人所有」，涉嫌違反社會秩序維護法函送後續偵辦。

至於是否有醫療院所違法進行人體試驗，衛福部最終調查結果11日出爐，中央社引述次長石崇良下午接受媒體電話聯訪時表示，經連日調查共得出2結論，首先，沒有任何醫療機構實施罔腰所稱的人體試驗；其次，罔腰本人也沒有接受人體試驗。

石崇良說，憲法保障人民言論自由，但因罔腰言論涉及人體試驗，衛福部身為主管機關有必要瞭解，所幸確認沒有任何未通過審查的試驗行為，也沒有任何受試者接受相關試驗，因此此案結案，避免繼續在此事上浪費社會資源。

石崇良指出，罔腰不實言論造成社會不安、危害國家社會安全，是否有觸法疑慮，或是否需要立法來管理類似行為，有待社會大眾討論。

台灣變性網紅「罔腰」為「假懷孕」爭議道歉 高雄市衛生局：繼續送辦程序

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