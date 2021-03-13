美國法院判決　喊停美國防部黑名單小米投資禁令

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）今年一月美國防部公布黑名單，羅列包括小米在內的九家中企股票，未來美國投資人不得購買，或將持股出清，中國手機製造商小米不服在黑名單上，同月上訴提告美國政府，而12日最新判決出爐指對小米的禁令暫時不得執行。

美國防部今年一月羅列九家「與中國政府關係匪淺的」中企名單，包括小米、中微半導體設備公司、籮筐技術公司、北京中關村發展投資中心、廣東高雲半導體科技公司、大新華航空、中譯語通科技公司、中國航空集團、與中國商用飛機公司等，要求未來美國投資人不得購買這些企業的股票，三月中生效，而已有持股者（散戶及機構法人）需在今年11月11日前出清手上持股。

小米集團一月底在華盛頓當地法院提告，表示事實認定錯誤且程序不公，要求從該項黑名單中除名，喊冤並未被中國人民解放軍控制，指提訟是為維護廣大用戶、合作夥伴及所有股東的權益。

路透社報導，華盛頓特區地方法院法官Rudolph Contreras周五指出，法院決議被告（美國防部）並未提出「小米有危害國家安全」能令人信服的說法。

國防部截至發稿前未對此作出回應。小米發言人則是感謝法院判決，稱「說小米是中國軍方控制的公司武斷且無根據」。小米指接下來還會持續法律行動，希望能根本上從黑名單上除名。