【投資理財老生常談】台灣上市公司陸續公佈股利　優質存股標的如何看？

台灣上市公司最近開始陸續公布去年業績及股利，正是投資人檢驗投資價值時刻，投資人務必要重視長期穩定，經營績效良好，財務佳，基本面優質之企業，作為選股標的，長保投資平安。

除了熱門的科技股，如大家耳熟能詳的台積電、聯發科、世界先進、台達電、聯電⋯等科技事業之外，最近陸續公布去(2020)年獲利或股利之上市櫃公司，優質的傳產或生技產業相當多，謹舉數例供投資人參考：

順達(3211)去(2020)年EPS 7.03元，今年配息6.5元，2019年EPS 5.62元，配息5元，是台灣電池三雄之一，長期獲利及股息走在成長的道路上，值得投資人注意，擇機低價投資。

葡萄王(1707)去(2020）年EPS 9.34元，現金股息6.4元。國內企業中，罕見毛利率高達82.51%，營益率27.86%，統一企業最近決定投資認股8％，雙方策略聯盟，應是長期穩定的好標的，值得投資人注意，列為存股選項之一。

新鼎(5209)走在快速成長道路上，長期獲利、股息均穏定，最近決定配發去年獲利股息4元，創近5年新高，近期營收逐月爆發性成長，值得投資人注意，股價尚在合理範圍，殖利率約達6％。

國碳科(4754)近年快速成長，股利相當大方，最近決定配發0.5元現金股息，1.6元股票股利，近年EPS均在3至4元之間，2019年現金及股票股利均為1.5元，2018年現金股息1.5元，股票股利2元，股價不算貴，可以考慮投資價值。

玉山金(2884)長期穩定，是市場存股族重視之標的，即使面對新冠肺炎衝擊銀行業，2020年EPS 1.43元，但是今年還是現金及股票分別配出0.61元，算是對股東不錯的回報，俟景氣恢復後，可以期待有更佳表現。

可寧衞(8422)是全國最大廢棄物處理公司，毛利率高達75％，營益率56.94%，獲利極佳。近年配息均為10元，今年亦不例外，由於台灣工業發展快速，事業廢棄物處理業務成長可期，而且又打入醫療廢棄物領域，投資人長期存股，風險不高。

日友(8341)亦為長期穩定成長之廢棄物處理公司，去年EPS 8.92元，最近決定配息8.2元，是優質好企業。目前業務橫跨兩岸，專攻醫療廢棄物，難度相當高，但是獨占性亦強，鮮有競爭對手，投資人可以注意。

豆府(2752)是上櫃觀光類股後起之秀，獲利快速成長，2020年EPS 10.92元，股息配發9元。投資人如果是外食族，應該對涓豆腐、飛機河粉不陌生，這些都是豆府快速展店的成果之一。投資人不要忽略餐飲類股的投資價值，李嘉誠、華倫巴菲特均選擇投資優質餐飲企業。

敦陽科(2480)是資訊軟體公司，去年EPS 4.68元，今年配息4.3元，長期業績及股利均相當穩定，去年獲利創2004年以來最高，公司正走在快速成長道路上，近年AI、5G及半導體產業崛起，為其帶來極佳商機，客戶平均分配在公民營企業，相當穩定。

京城銀行(2809)去年EPS 4.9元，創歷史新高，今年決定配息1.8元，也是不錯的股利。京城銀近年獲利、股息均相當穩定，去年即使面對新冠肺炎疫情嚴重，全球銀行業同陷困境，還能繳出亮麗成績單，確實不易，投資人可以注意。

台名保經(5878)是長期獲利股息均穩定的好公司，每年EPS均在3元以上，股息亦不少於3元，今年已經決定配發3.2元現金股息，投資人如果掌握股價50元以內投資，殖利率維持6％以上，並不困難，值得長期投資，風險不高。

中華票券(2820)是不少存股族喜歡低價投資的標的，每年獲利及股利相當穩定，今年決定配發現金股息0.87元，投資人如果能夠在15元左右購入，殖利率有5.8%，這種固定領息標的，適合在投資組合中，適度配置，是很好的防禦型股票。

資訊軟體公司零壹(3029)，近年穩定成長，今年決定配發現金股息3元，投資人如果能在44元左右價位購入，殖利率有6.8%，報酬率相當不錯，也是值得考慮的穩定標的，投資人可以追蹤了解。

永豐餘(1907)近年轉型投控，調整營運策略，去(2020)年繳出亮麗成績單，EPS 3.14元，獲利年增率127.9%，每股淨值27.09元，成長14.6%，今年配息1.5元，值得投資人深入了解後續經營績效，決定投資價值。

近年來台灣半導體產業熱門，獲利良好，股價多已大漲，投資人追遂熱門題材，千萬注意不要買到高價，或人為炒作，避免套牢，更要注意產業景氣變化。

台灣績優標的很多，投資人宜多配置不受景氣影響之優質企業，殖利率長期有5％或6％以上，就值得慎重考慮列入投資組合中，至於當冲或短線投資，風險太高，最好避免，以上建議之投資標的，獲利及股利均已公布，應值肯定，投資人可以列入參考。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。