〈時評〉大旱透露台灣需檢討水資源政策

根據水利署網站12日下午最新資料，曾文水庫有效蓄水 比率僅剩15%左右，集水區內大片區塊乾涸龜裂，枯木 與大地乾裂景象令人心驚。 中... 根據水利署網站12日下午最新資料，曾文水庫有效蓄水 比率僅剩15%左右，集水區內大片區塊乾涸龜裂，枯木 與大地乾裂景象令人心驚。 中央社記者何仲康攝 110年3月12日 (來源 中央社)

台灣面臨56年來最嚴重乾旱，各地旱情嚴重，工業、民生、農業用水同陷困境，暴露長期水資源管理失當，亟需重新檢討，並發展水資源科技，開發優質水源。

台灣每年降雨量2500公釐，是全球平均雨量2.6倍，而以色列地處沙漠，一年只有30天下雨，年平均雨量只有391.6公釐，只及台灣的15.4%，但是卻從未聞以色列缺水，原因是早在1960年以來，就已開始與天爭水，積極發展水資源科技，涓滴必較，建立如今傲人的供水系統及用水習慣。

經濟部水利署告訴國人，台灣因地形阧峭，55％雨量流入大海，是全球排名第19位缺水國，但是台灣有94座水庫，以色列只有1座，相形之下，老天對台灣已相當優厚，只是長期以來，水資源管理失當，亟待檢討改進，千萬不可人在福中不知福。

水利署既然知道台灣是缺水國，為何水費每度只要10元，廉價到只比澳門稍貴，全球第二低廉，比起世界各國水費每度均在20元至40元之間，台灣水費便宜至此，以致企業工廠寧願使用廉價自來水，也不願意投資水資源科技，或使用廢水回收之再生水，因為不符合成本效益，何必節約？

至於農業、商業、民生用水，浪費情形，隨處可見，毋庸贅述，全民根本沒有建立水資源可貴，節約用水習慣。聯合國憂心忡忡警告世人，因為地球暖化嚴重，未來至少將有20億人口面臨嚴重缺水危機。但是台灣年平均每人用水量達280公升，遠比全球平均210公升，多33.3%，浪費嚴重，可見一斑。

不要以為未來台灣雨量一定充沛，不會缺水，那可未必，因為沒有人會料到沙漠氣候的美國德州，今年竟然會寒害低溫到零下17、8度，澳洲面對3年乾旱後，去年發生森林大火，焚燒半年之久，誰又能保證台灣未來不會乾旱如沙漠？政府能夠不超前部署防旱嗎？

以色列知道水資源可貴，每度水費達85元，是台灣每度10元的8.5倍，水費佔國民所得0.9%，遠比台灣只佔0.3%，高3倍，以此警惕國民，有水當思無水之苦，任何人發現漏水，一定設法立即解決，這恐怕是國人無法想像的生活習慣。

為了節水，以色列漏水率全球最低，只有9％，正積極向5％目標邁進，台灣漏水率高達18.4%，每年高達7億公噸，約為2.5個石門水庫蓄水量，足夠國人2.5個月用水，自來水公司維修地下管線進度牛步化，如何不會乾旱？長此以往，老天爺給我們再多的水也不夠用。

以色列已有5座海水淡化廠，每年將地中海的海水淡化6.75億噸，供全國人民使用，其淡化技術傲視全球，可以將海水透過比人頭髪直徑百分之一還小的半透膜孔洞，高壓RO逆滲透，清除鹽份，提供人民日常生活用水。目前正朝向5年內，生產11億噸海淡水。

台灣四面環海，絕對不缺海水，如何強化海水淡化技術，提供國人使用，政府可以向以色列取經。以色列的廢污水處理，亦值得學習，最大的夏夫丹處理廠，每天處理300萬人廢污水，回收再使用，污水回收率高達93％，工廠一定使用回收使用廢污水，否則生產成本驚人，不堪負荷。

以色列水資源科技公司的創新技術，相當值得學習，例如，運用生物反應器的膠囊進行水質淨化，或是透過影像處理方式，即時遠端檢測水中含菌量，可以免除每次取水檢驗的煩瑣。

正因為台灣水費便宜，工廠林立，半導體晶圓代工廠耗費且污染水資源，先進國家過去委由台灣生產，正是充分利用便宜水、電費及人力，生產成本低廉，如何節約用水，並未受到重視，如今乾旱至此，始料未及，但是已透露嚴重警訊，全民必須養成節約用水習慣。

台灣現在如何重新考慮資源政策，政府責無旁貸，而且需要劍及履及，重新規劃如何節水，並且向以色列學習，積極發展水資源科技，開發優質水源，否則日後面對缺水的挑戰，絕對會日益嚴峻，後果不堪設想，政府必須「超前部署」，及早全盤妥善規劃處理。