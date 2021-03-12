美中高層對話前夕 中國突進行3天南海軍演

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國軍艦近來頻繁通過南海展現自由航行權利，中國方面則數度以軍事演習回應。媒體報導，就在中國兩會剛落幕、美中首場高層對話即將登場之際，中國宣布12日至14日在南海舉行軍演，叫陣美國意味濃厚。

綜合媒體報導，美國海軍第七艦隊驅逐艦羅素號（USS Russell DDG-59）2月17日航行南海，此舉旨在挑戰台灣、中國與越南對該地區的航行限制，維護國際法中規範的自由、合法地使用海洋權利，此外，這也是拜登政府上任以後，美軍第二次通過南海主權爭議海域。

而今日中國海事局則發布禁航令，宣布3月12日1點至14日3點，南海部分水域將進行軍事訓練，船隻禁止駛入。

自由時報報導，除了美國外，法國核動力攻擊潛艦「翡翠號」、支援艦「塞納河號」也在上月完成南海航行任務；德國政府官員也透露，一艘德國護衛艦將在8月訪問亞洲，回程將行經南海，儼然成為各國彰顯海權主戰場之一。

美國印太司令部司令戴維森近日表示，中國持續在南海軍事化行動，去年在該區域的人造據點部署新設備，增加重型運輸、情報、反潛飛機等軍事活動，認為美軍需要在西太平洋地區部署更長程武器，其中包括陸基攻擊性武器，以因應中國的威脅。