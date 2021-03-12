台灣逾半數C肝患者染病不自知 不僅傷肝 嚴重恐危及腎臟健康

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）肝病是台灣人的國病，每年因慢性肝病、肝硬化或肝癌而死亡的人數約有1萬3000人，其中C型肝炎是危害肝臟的病毒之一。高雄醫學大學肝炎研究中心余明隆講座教授的團隊推動了「ERASE-C」計畫，攜手22間洗腎室共同合作，達到逾9成的C肝洗腎患者治療成功。而該成果報告不僅登上BMJ英國醫學雜誌集團旗下的Gut期刊，也是全世界第一份洗腎室根除C肝的相關論文。

根據資料顯示，全國約有700多家洗腎機構，服務9萬多位洗腎病友，其C肝抗體陽性率為13%，約一萬兩千位腎友感染過C型肝炎，其中約有9千位有慢性C型肝炎。雖然在醫護的努力防範下，現在風險已經下降許多，但洗腎病友還是比一般人容易得到C肝。

台灣腎臟醫學會黃尚志理事長及台灣基層透析協會楊孟儒理事長表示，洗腎患者若罹患C肝，易感染給身旁的人，甚至醫護人員都有接觸風險，若不治療，C肝恐會造成對腎臟的傷害、甚至糖尿病控制不良等全身性問題。

此外，C肝若不治療，不只好發肝硬化、肝癌，且不容易排到腎臟移植，即使接受腎臟移植，也可能面臨高排斥率，導致移植預後不良等困境。，必須即刻接受C肝的治療，因此ERASE-C C肝微根除計畫最重大的宗旨是以患者為中心出發，進行洗腎室患者及醫護人員的全面篩檢，再以外展門診方式提供在地治療。

台灣肝臟學術文教基金會莊萬龍教授更進一步提到，過去治療C肝的費用昂貴或是使用副作用大的干擾素治療，導致許多患者非常抗拒，而現在有良好的口服抗病毒治療，再加上健保有給付，因此若發現自己有C肝，建議盡快到肝膽腸胃科治療。目前C肝口服抗病毒藥物的治療為一天服用一次，能夠有效清除體內C肝病毒。C肝治療好，一方面肝臟的威脅消失，一方面也可降低腎臟、糖尿病等其他疾病的風險。

中央研究院陳建仁院士表示，消除C肝會是台灣在公衛防治上的另一重大成就。目前還有許多民眾並不知道自己是否有罹患C肝，陳院士呼籲，現在所有成健特約醫療院所都有推動國健署成人B、C肝免費篩檢，請民眾積極把握篩檢機會，若發現C肝也應積極治療，一起達到無C國家的目標。