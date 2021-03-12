美國數位藝術家NFT拍賣19億台幣成交　超夯加密藝術將改變一切？

美國數位藝術家Beeple 的NFT作品於11日以近7000萬美元（約新台幣19億元）拍賣成交，創下純數碼藝術品拍賣高價(圖/佳士得) 美國數位藝術家Beeple 的NFT作品於11日以近7000萬美元（約新台幣19億元）拍賣成交，創下純數碼藝術品拍賣高價(圖/佳士得)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)美國數位藝術家Beeple 的NFT作品於11日以近7000萬美元（約新台幣19億元）拍賣成交，創下純數碼藝術品拍賣高價，再度掀起加密藝術話題。

本名溫克曼（Mike Winkelmann），網路化名為Beeple，沒有接受過藝術訓練，創作「每天：最初的5000天」（Everydays: The First 5000 Days）創下佳士得在世藝術家作品拍賣第三高價，更是首次以非同質化代幣（non-fungible token, 簡稱NFT）形式拍賣，該作為藝術家過去14年裡創作的5000張數位作品合輯。

Beeple畫中主角常出現前美國總統川普、北韓領導人金正恩、Tesla執行長馬斯克等名人，諷刺意味十足，數位風格細膩內容多元，吸引大批忠實粉絲追蹤，多個社群平台上擁有約250萬粉絲。

(來源/Beeple Instagram)

擁有250年歷史的拍賣行佳士得(Christies) 11日發佈新聞稿表示，Beeple《每一天：前5000天》落下帷幕，以高達6900萬美元成交，寫下在世藝術家作品拍賣第三高價，成為數碼藝術史上的分水嶺時刻。

與數碼交易平台MakersPlace合作，佳士得透露，本次拍賣為首次以NFT形式拍賣純數碼藝術作品，也就是用NFT中的虛擬貨幣為支付工具的藝術品拍賣，為任何數碼藝術品寫下全新世界拍賣紀錄，更是任何網上專場拍品取得的最高成交價，以及最高成交總額。

佳士得首次NFT藝術品拍賣創佳績，NFT早於2013年誕生，近半年開始被媒體注意報導，目前尤其流行於體育圈及藝術圈，Beeple表示，過去20餘年中，藝術家一直在使用硬件及軟件創作藝術品並在網絡上分享，但從沒有一種方式能夠讓人真正取得作品所有權並收藏藝術品。

「NFT的誕生改變了一切」，Beeple強調，「我相信我們正在見證藝術史翻開全新篇章，即數碼藝術。這種作品與在實體畫布上創作的畫作在技藝、內涵、細節和意圖上沒有任何差別。」