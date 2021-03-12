台灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為2.52%

根據臺灣證券交易所統計，110年3月12日發行量加權股價指數收盤為16,255.18點，較上週(110年3月5日)的15,855.23點上漲399.95點，漲幅約為2.52%，台灣50指數收盤為13,496.22點，較上週的13,153.20點上漲343.02點，漲幅約為2.61%，寶島股價指數收盤為18,492.61點，較上週的18,049.15點上漲443.46點，漲幅約為2.46%。產業別指數全面上漲，以紡織纖維類指數上漲4.53%為最大，以汽車類指數上漲0.30%為最小，未含金融類指數上漲327.09點，漲幅約為2.33%，未含電子類指數上漲515.51點，漲幅約為3.22%，未含金融電子類指數上漲386.29點，漲幅約為2.80%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆5,133.21億元，全體上市股票成交金額為1兆4,386.62億元，股票成交量週轉率為3.42%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類5,332.31億元，占全體上市股票交易金額37.06%

第二名，電子零組件類1,837.99億元，占全體上市股票交易金額12.78%

第三名，光電類1,172.46億元，占全體上市股票交易金額8.15%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，航運類11.36%

第二名，光電類8.15%

第三名，電子零組件類6.49%

累計今年年初開盤迄今共42個交易日，集中市場總成交金額為14兆7,598.16億元，市場日平均成交金額為3,514.24億元，股票成交量週轉率為33.04%，股票日平均成交量週轉率為0.79%。

2021年3月12日全體上市公司市場總值為新台幣49兆5,622.22億元，較上週(2021年3月5日)市值48兆3,497.16億元增加1兆2,125.06億元，增幅約為2.51﹪。