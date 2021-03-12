新北名師分享差異化教學 運用科技及遊戲讓孩子突破學習恐懼

照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供
新北市教育局日前(10、11日)於三重高中舉辦「新課綱特色教學專題講座」，特別邀請劉繼文及歐陽立中教師分享如何運用科技、故事及遊戲等多元方式，推動差異化教學，將實務經驗及課程設計的心得帶給更多教師，啟發老師找到幫助每位孩子進步的最佳方案，蓄積更多素養導向教學的能量。
教育局長張明文表示，新課綱特色教學著重以創新的方式引導孩子，啟發孩子自主學習的開關，真正實踐差異化教學，期待「成就每個孩子」。這次邀請劉繼文及歐陽立中2位名師來分享，期待透過教師的社群交流，讓新課綱課程在新北能結出豐厚的果實。
新泰國中劉繼文老師多年來致力於差異化教學模式，善用科技輔助，照顧到班裡每一位程度不同的學生，更運用獎勵機制，讓孩子能達到個人化學習，成功激發每一個孩子的學習動機。新泰國中畢業生蘇庭萱說：「數學很讓人頭疼，但老師讓它變得有趣，這三年來的學習讓我突破數學恐懼，勇於思考，也讓我擁有特別的自學體驗，而我會一直持續下去！」
歐陽立中老師擅長以故事、桌遊等多元知識導入教學，熱愛跨界學習的他，時常將所學融入國文課堂，變出新的教學梗點燃學生學習興趣並刺激多元思考，同時帶領孩子反芻自身生活經驗，落實差異化教學。尤其結合時事的創意文案與魅力表達等更是他帶領學生思考、與現實生活連結的最佳教學模式。如教到荀子《勸學》篇時，他帶領學生進行一場「人生的起跑線」的殘酷遊戲，讓孩子體會人生本來就不是一場公平的遊戲，但是靠不斷地「學習」，可以一步步扭轉劣勢。
新北市許多教師也長年深耕差異化教學。如八里國中嚴玟杏老師，特別引進數學奠基模組教學觀念，促進學生思考與對話，讓學生在課堂不再是客人。五股國中林亮吟老師則運用科技、遊戲元素融入數學，並分組合作讓孩子教學相長。該校周承勳同學本來對數學興趣缺缺，經過亮吟老師引導，大幅提升自信心，會自己思考課程中所學是否與生活有關聯，更問老師投籃的路徑和拋物線很像，想知道如何投才會進球。
新北市教育局表示，新北除了鼓勵教師進行新課綱特色教學，也推動新北學力UP支持計畫及英數適性分組計畫，協助教師以多元策略進行「因材施教」，達成基本學力，讓新課綱的精神真正落實在新北，「success for all」!