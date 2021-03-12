新北名師分享差異化教學 運用科技及遊戲讓孩子突破學習恐懼

新北市教育局日前(10、11日)於三重高中舉辦「 新課綱特色教學專題講座」， 特別邀請劉繼文及歐陽立中教師分享如何運用科技、 故事及遊戲等多元方式，推動差異化教學， 將實務經驗及課程設計的心得帶給更多教師， 啟發老師找到幫助每位孩子進步的最佳方案， 蓄積更多素養導向教學的能量。

教育局長張明文表示，新課綱特色教學著重以創新的方式引導孩子， 啟發孩子自主學習的開關，真正實踐差異化教學，期待「成就每個孩 子」。這次邀請劉繼文及歐陽立中2位名師來分享， 期待透過教師的社群交流，讓新課綱課程在新北能結出豐厚的果實。

新泰國中劉繼文老師多年來致力於差異化教學模式，善用科技輔助， 照顧到班裡每一位程度不同的學生，更運用獎勵機制， 讓孩子能達到個人化學習，成功激發每一個孩子的學習動機。 新泰國中畢業生蘇庭萱說：「數學很讓人頭疼， 但老師讓它變得有趣，這三年來的學習讓我突破數學恐懼， 勇於思考，也讓我擁有特別的自學體驗，而我會一直持續下去！」

歐陽立中老師擅長以故事、桌遊等多元知識導入教學， 熱愛跨界學習的他，時常將所學融入國文課堂， 變出新的教學梗點燃學生學習興趣並刺激多元思考， 同時帶領孩子反芻自身生活經驗，落實差異化教學。 尤其結合時事的創意文案與魅力表達等更是他帶領學生思考、 與現實生活連結的最佳教學模式。如教到荀子《勸學》篇時， 他帶領學生進行一場「人生的起跑線」的殘酷遊戲， 讓孩子體會人生本來就不是一場公平的遊戲，但是靠不斷地「學習」 ，可以一步步扭轉劣勢。

新北市許多教師也長年深耕差異化教學。如八里國中嚴玟杏老師， 特別引進數學奠基模組教學觀念，促進學生思考與對話， 讓學生在課堂不再是客人。五股國中林亮吟老師則運用科技、 遊戲元素融入數學，並分組合作讓孩子教學相長。 該校周承勳同學本來對數學興趣缺缺，經過亮吟老師引導， 大幅提升自信心，會自己思考課程中所學是否與生活有關聯， 更問老師投籃的路徑和拋物線很像，想知道如何投才會進球。

新北市教育局表示，新北除了鼓勵教師進行新課綱特色教學， 也推動新北學力UP支持計畫及英數適性分組計畫， 協助教師以多元策略進行「因材施教」，達成基本學力， 讓新課綱的精神真正落實在新北，「success for all」!