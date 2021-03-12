環警聯手 24小時內破獲不法業者非法棄置廢棄物

環保局昨(11)日接獲線報， 於本市塭仔圳重劃區內路邊遭棄置大量裝潢廢棄物， 立即指派環境稽查重案組前往現場，透過破袋找尋可疑跡證， 並調閱沿線監視器，終掌握為郭姓裝潢業者所為， 該負責人未領有主管機關核發之廢棄物清除許可證，逕行以每袋10 0元代價，清運裝潢業者產生之廢棄物， 更任意棄置於泰山區新生路旁，嚴重破壞本市環境， 該負責人之不法行為已違反廢棄物清理法第46條第4款規定， 現場由林口分局泰山分駐所函請新北地檢署偵辦，最高5年以下有期 徒刑，並得併科最高新臺幣1,500萬元罰金。

環保局說明，稽查員接獲通報後前往稽查，發現位於泰山區新生路1 71號旁之路邊遭棄置大量裝潢廢棄物，不但有礙觀瞻影響交通， 更造成環境破壞， 稽查員於現場無可疑人車亦無直接拍攝棄置點之監視器， 重案組同仁除逐一破袋尋找跡證外， 更調閱沿線監視器找尋可疑車輛，終在眾多垃圾包中發現裝潢圖說、 估價單及出貨單等證物，其中更有相關涉案人員電話， 經逐一約談清查，最終鎖定郭姓裝潢業者涉有重嫌， 故會同警察局林口分局約談郭姓嫌犯到案說明。

郭姓裝潢業者坦承其主要從事建材買賣， 運送建材後常有工地師傅委託其協助載運廢棄物，以每米袋100元 代價協助清運，郭姓裝潢業者深知其未領有廢棄物清除許可文件， 清運垃圾恐有違法之虞，但圖謀便利提供下游廠商服務， 仍協助裝潢業者進行清運，並表示其後悔不已， 亦隨即找尋合法之廢棄物清除處理業者約定期程清除該批廢棄物， 以避免影響環境。

林口分局表示，新北市環境保護是市府重要政策， 更是治安工作最重要的一環， 塭仔圳重劃區更是結合政府與市民力量共同改變新北市門面的重要里 程碑，絕不允許不法業者伺機破壞轄內環境。 本次與環保局合作破案，絕對嚴辦到底，希望業者引以為戒， 後續也將持續加強轄內巡察，持續查緝不法。

環保局呼籲，塭仔圳重劃區推動正如火如荼展開， 市府絕不允許任何不肖業者假藉搬遷、整建之名，隨意棄置廢棄物， 請相關業者務必恪守法令規定，倘查獲不法必將嚴辦。 永續家園是所有市民心中的共同目標， 需要每位市民及企業共同維護，才能共同守護新北市的環境； 市民朋友如發現污染情事，請立即撥打1999市政服務專線通報， 環保局將及時派員追查，打擊污染環境行為。

照片來源：新北市政府環境保護局提供