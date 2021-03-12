把銀行變書房！北富銀「北台南讀冊分行」全新開業

台北富邦銀行特色分行再添生力軍！ 為了帶給民眾與眾不同的服務體驗， 北富銀特別與永續發展及品牌服務顧問公司Plan b合作，以台南深厚的文化底蘊結合嶄新共學思維， 將新設立的北台南分行打造為別具風格的「讀冊分行」， 行內設置巨型書牆，免費提供書籍讓民眾自由閱覽，並邀請十位台南 知名人物擔任「說書人」，為私房推薦書籍錄製聲景書， 來銀行除了看書還能「聽書」，體驗多層次的閱讀饗宴。同時， 北台南讀冊分行更設置了專屬共學空間， 邀請各界專家開設一系列精彩講座， 讓分行不僅是提供金融服務的場域， 更是屬於社區和民眾的人文交流空間！

北富銀表示，近年來數位科技日新月異， 許多金融需求已可透過線上完成， 的確對傳統金融服務模式和實體分行的發展帶來衝擊， 但從客戶的角度出發，服務在本質上並沒有虛實之分， 數位服務或實體服務各有其適用場景， 因此北富銀不僅持續拓展服務據點， 從去年下半年到今年第一季陸續完成8家新分行的開設， 分行成長率居全台銀行之冠，更率先提出「特色分行」概念， 融合地方特色、在地需求及社區發展前瞻性， 為分行創造新的價值定位， 也希望能為台灣金融產業在實體據點的經營上， 找出更多轉型升級的可能。

走進北台南讀冊分行，整面木質巨型書牆搭配在地設計的文創家具， 散發溫暖寧靜的人文氛圍。書牆中提供的書籍相當多元，涵括台南在 地、ZINE(小發行量的獨立出版作品)、美食、旅遊文學、 台灣文化、創業趨勢、地方創生、商業管理與投資管理等各類讀物， 民眾可以自由取閱，搭配分行提供的台南秘氏咖啡、 奉茶等在地飲品，享受一段寧靜的休閒時光。同時，北富銀也與創作 團隊「SIDOLI RADIO（小島裡文化）」合作設置《一刻故事．台南》聲景展， 邀請蜷尾家負責人李豫、本事空間製作所負責人謝欣曄、 台南謝宅創辦人謝文侃、台灣音樂製作及詞曲創作人謝銘祐、 知名建築學者謝宗哲等十位台南在地代表人物擔任說書人， 民眾可以依據自己預計停留的時間，挑選長度合適的聲景書， 在說書人的講述中領略書籍精華。

分行內的洽談室也頗具特色，牆上的掛畫是由插畫家BALLBOS S特別為北台南讀冊分行創作的系列畫作《我古時候都去銀行》， 在這組以府城古地圖為藍本的作品中， 畫家將銀行與來到銀行的人們一同放進臺南的過去時空環境， 透過衝突而幽默的視覺呈現， 引導觀畫者對銀行和生活之間的關係產生思考，十分值得玩味。

北富銀非常重視客戶體驗，為了讓客戶能有多元管道傳遞真實感受， 北台南讀冊分行也創新設置了一面提案牆取代傳統的意見箱， 民眾可以拿取牆上的提案卡，寫下對服務、產品或硬體的任何建議後 ，再放回牆上公開供人閱覽討論，透過這種自由輕鬆的方式，讓民眾 與分行間進行參與式對話，希望藉由客戶的全情反饋， 讓分行與在地生活產生更緊密的聯繫。

除了透過空間賦予分行嶄新機能，分行內還設置了專屬空間提供一系 列「Fu+共學課程」，希望在金融服務之外， 也能為客戶的心靈和生活加值。「Fu+共學課程」 是北富銀於北台南讀冊分行、 板橋分行及東門藝動分行最新推出的服務項目，課程內容豐富， 涵蓋理財、稅務、心理學、溝通、運動、親子手作等各領域， 講師陣容更是吸睛，「媒事來哈啦」節目主持人吳若權、旅遊作家W innie、樂活大叔施昇輝等都是「Fu+共學課程」的講師。 接下來北富銀還將跟Pinkoi experience合作推出植栽、手作皮件、 手機攝影等充滿樂趣的體驗課程，想參加的民眾可透過活動網址進行 課程查詢及預約。

展望未來，北富銀會持續以客戶為核心，強化各地分行特色， 從在地經營的角度出發，結合沈浸式的實體服務， 打造最佳客戶體驗，為下一世代的金融服務超前部署， 引領產業迎接生活金融的嶄新藍海。