百年古厝變身為六星級銀髮俱樂部 中和碧湖社區小產業蛋捲聞名遐邇

位於中和區圓通路367巷7號百年古厝，因久未人居，庭院荒煙漫草，在碧湖社區理事長邱尾玟號召一群志工動員整理半年後，煥發一新，成為花木扶疏、古色古香的大宅院，並申請成立為新北市銀髮俱樂部，12日上午舉行揭牌儀式，地方民代和志工齊聚一堂，以碧湖社區的特色小產業蛋捲和手沖咖啡饗客，現場並有香草、精油舒壓療癒課程，社會局長張錦麗和中和區長賴俊達譽為「六星級銀髮俱樂部」。

邱尾玟表示，原名「福建居」的三合院有著紅瓦紅牆，古色古香，係由財團法人賢清文教基金會和市議員陳錦錠所無償提供，做為碧湖社區發展基地，在成立銀髮俱樂部之後，將開辦一系列課程，從動健康、養生教學、流體畫、芳香療癒到女性水電工班都將陸續開課，以提供社區銀髮長輩和單親婦女聚會、學習、創業之用。

碧湖社區在社會局社區發展育成中心長期的培力下，發展出特色小產業蛋捲，由科技業退休的吳文彩所研發，利用低筋麵粉、台糖砂糖、安佳奶油等真材實料，加上提高雞蛋調和比例，製造出原味、黑糖、抹茶、杏仁和香橙等5種口味的蛋捲。

吳文彩帶領志工吳肖蓮、黃玉秋、李金蘭、鄭淑梅、楊阿照等銀髮長輩一起烘製蛋捲，吳文彩說，總覺得蛋捲要有網狀呈現才到位，幾經研究調和材料比例，終獲成功，吃過的人都稱讚比市售蛋捲更香脆可口，微甜而不膩，配上碧湖烘焙的咖啡，可謂人間美味，一盒15條只賣200元，必須預約訂製，所得盈餘充作社區長輩共餐之用。

社會局長張錦麗、市議員游輝冗、金瑞龍、陳錦錠、邱烽堯、立委江永昌、中和區長賴俊達和賢清文教基金會執行長張智倫等人一起參加揭牌。張錦麗表示，碧湖社區發展協會早於105年就在錦昌里市民活動中心辦理銀髮俱樂部 3.0，因績效卓著，曾榮獲中央衛福部社區金點獎，這次遷移到古宅，不僅服務內容增多，課程變豐富，也成為社區單親家庭培力和性別平等推動的據點。

張錦麗表示，新北市老年人口每年大約以3萬人的速度增加，截至今年2月底已突破62萬人大關，佔全市總人口15.50%，為因應高齡社會的需求，侯友宜市長提出「里里銀髮俱樂部」，目前全市已成立916處，未來將持續推動，結合民間團體、宮廟、教會、公寓大廈甚至咖啡廳等，以私公協力、異業結盟的方式加速佈建，共創長輩在地安老樂齡的新北市。