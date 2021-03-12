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新北一日遊好去處　萬里、金山10萬株杜鵑綻放中

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/12 17:36
萬金杜鵑產業已有60年歷史，是台灣質、量最好的杜鵑花產地。（圖／新北市政府）

萬金杜鵑產業已有60年歷史，是台灣質、量最好的杜鵑花產地。（圖／新北市政府）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）新北市政府推動「萬金杜鵑鄉」，來萬里、金山不只賞杜鵑，還有金包里號彩繪景觀巴士、國際級彩繪大師FLEKS的互動塗鴉拍照牆、杜鵑香氛DIY手作坊等，好吃、好拍又好玩！美食也攜手萬金杜鵑，冰淇淋印上杜鵑蜜斑、杜鵑花形象手工餅乾，希望民眾到萬金體驗截然不同於往日的風情!

新北市府自108年起打造「萬金杜鵑鄉」，在萬金地區的杜鵑公園、主要道路沿線如台2線、北28、北28-1鄉道等處種植10萬株各式杜鵑，目前已陸續綻放，花期預計至3月底左右。

人稱「杜鵑博士」的神農柳枝芳表示，萬金杜鵑產業已有60年歷史，是台灣質、量最好的杜鵑花產地；他的溫室更育有上百種品系的萬里新杜鵑，盛開時花團錦簇、美不勝收。

農業局長李玟表示，杜鵑又名「映山紅」，花語是天真、愛情與誠信。映山紅的意象，是當見到滿山杜鵑盛開，就表示愛情降臨了。

新北一日遊好去處　萬里、金山10萬株杜鵑綻放中

映山紅冰淇淋。（圖／新北市政府）

杜鵑的美，最吸引人的就是花瓣上的「杜鵑蜜斑」，它是吸引昆蟲前來採蜜的指引。因此，金山地瓜伴手禮名店與萬金杜鵑聯名，於活動期間推出金箔款「映山紅冰淇淋」，以金箔來象徵杜鵑蜜斑，將愛情的滋味，在春暖花開的3月，純手作敬獻！

另外，還有隱身金山老街巷弄中，以老屋外觀與簡約風格吸引老少文青前來的特色咖啡廳。這次與萬金杜鵑聯名合作，特地為杜鵑形象打造一款形象手工餅乾：花朵用草莓加上紫地瓜、葉片則用抹茶風味作搭配，嚐起來脆口不膩、搭配一杯咖啡，是來萬金不可錯過的絕佳午茶首選！
　　
而行駛在萬金石地區，獨一無二的天窗景觀巴士「金包里號」，這次也以萬金杜鵑的車貼圖案彩繪在車身上，共同響應本次的萬金杜鵑活動，以及由荷蘭塗鴉藝術家FLEKS親自操刀的互動塗鴉拍照牆，隱身在清水農地的「今之坊」杜鵑苗圃中，歡迎民眾一同來這私房景點拍張網美照。

當地觀光花圃也舉辦「杜鵑香氛系列」的DIY工作坊，讓喜歡手作的朋友，被大自然包圍、置身在花叢的同時，還能享受DIY的樂趣，從視覺、嗅覺、觸覺來全面了解杜鵑花所帶來的療癒體驗。

新北一日遊好去處　萬里、金山10萬株杜鵑綻放中杜鵑花手工餅乾。（圖／新北市政府）
　　
詳情請上萬金杜鵑官網或上新北市農業局-稼日蒔光
萬金杜鵑鄉
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