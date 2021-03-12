台灣首批AZ疫苗估3/17完成檢驗•開打時程由指揮官陳時中宣布　台大醫院院長吳明賢: 願帶頭施打

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 首批AZ疫苗預估17日可完成檢驗，疫情指揮中心發言人莊人祥今天(12日) 表示，檢驗完畢後還要貼標籤、運送，最快3到4天可開打，但實際開打時程由指揮官陳時中宣布。

台大醫院院長吳明賢（前右）。中央社

另外，台大醫院院長吳明賢今天在一項記者會上受訪時說，他本身就是內科醫師，也是疫苗接種第一順位的醫事人員，很可能在第一批就會接種，只要有疫苗一定帶頭打，認為外界不必對於疫苗安全性過於擔憂。

首批抵台的牛津AZ疫苗正在進行檢驗封緘，目前7項檢驗已有6項合格，只差無菌試驗仍在進行中，衛福部長陳時中今天說，根據食藥署報告的最新進度，無菌試驗大約在17日可以完成。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今下午在記者會中表示，目前已針對第一線醫事人員進行接種意願調查，並沒有外界擔憂會緩打的狀況，未來即便真的有緩打、拒打情形，指揮官陳時中、行政院長蘇貞昌也會帶頭施打。

除了疫苗接種進度，國產疫苗研發狀況也引發關注，外界質疑國產疫苗僅做二期臨床試驗就給予緊急授權，恐怕難以獲得其他國家認可。

莊人祥表示，食藥署制定相關臨床試驗人數門檻等，是參考去年美國食品藥物管理局公布的緊急使用授權指引來訂定，遵循國際規範，未來完成約3000多人的二期臨床試驗後，除了確保安全性，也會追蹤中和抗體濃度是否達到閾值，若食藥署核准且抗體濃度夠高，應該有機會獲得世界衛生組織（WHO）或其他國際組織認證。

牛津AZ疫苗開打在即，但疫苗安全性卻頻遭外界質疑，醫事人員接種意願引發關注。台大醫院院長吳明賢今天說，他本身就是疫苗接種第一順位，只要有疫苗，他一定帶頭施打。

按照中央流行疫情指揮中心規劃，第一線照顧染疫個案的醫事人員將首批施打。

中央社引述吳明賢今上午在台大醫院記者會接受媒體聯訪時表示，台大已針對院內8000多名醫事人員進行調查，包括施打意願以及希望接種的廠牌等，初步看來，多數醫事人員都願意接種，不想打的人很少。

吳明賢也坦言，這次接種武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗比較複雜，不像流感疫苗打1劑就好，而是要打2劑，而且採多人份包裝，一打開就要在6小時內接種完畢，需要安排的細節比較多。

至於是否擔心不良事件，吳明賢說，每個人接種疫苗後可能出現的狀況都不太一樣，目前已知的數據都來自西方或歐美國家，在台灣是否會出現這麼高比例的不良事件，目前還不清楚。

不過，吳明賢說，目前院方已超前部署，除了醫事人員會分批接種，避免因接種後的不適症狀影響人力，若真有不舒服的狀況，也會適度給予休假。

身為台大醫院院長，吳明賢是否願帶頭接種也引發關注。吳明賢說，他本身就是內科醫師，也是疫苗接種第一順位的醫事人員，很可能在第一批就會接種，只要有疫苗一定帶頭打，也強調台灣是醫療先進的國家，疫苗也都經過嚴格評估才上市，認為外界不必對於疫苗安全性過於擔憂。

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