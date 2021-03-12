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新冠肺炎為何大流行？ 英研究：可能與非洲豬瘟相關

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/12 15:44
新冠肺炎為何大流行？ 英研究：可能與非洲豬瘟相關

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）新冠肺炎與非洲豬瘟(ASF)，兩個乍看完全沒有關連的傳染病，是否其實有著因果關係呢？一項研究指出，兩個病毒雖然傳染對象不同，構造上也不太類似，但是數年前非洲豬瘟的大流行，很有可能成了新冠肺炎爆發的導火線。

研究指出，豬肉作為中國肉類的主食，中國年產全球一半、多達5500萬公噸的豬肉，豬肉產業鍊的產值更是高達1280億美元，然而，當非洲豬瘟在2019年年底席捲全中國後，感染的豬隻因無法治療也無法根治只能撲殺，導致豬肉產量大減，緊接著實施的豬隻移動限制與篩檢規則讓價格大幅攀升，中國民眾只能另尋其他肉類來源，最後轉而食用其他野生動物。

格拉斯哥大學病毒基因組學與生物資訊學教授David Robertson向《衛報》解釋，如果有更多野生動物進入人類的食物鏈，就會增加人類與新冠肺炎病毒接觸的機會，無論是狩獵得來或透過菜市場選購等方式。正因為非洲豬瘟重創中國40%到60%的豬肉供應鏈並癱瘓了整個肉類市場，才讓人類與未知野生動物的接觸增加。

然而，雖然市場確實有非法屠宰、販售野生動物的案例，且新冠肺炎最早期的41個病例中，約有70%的人是武漢市場的攤商、僱員或是常客，第一個確診案例卻與市場毫無關聯，研究團隊也無法在市場內找到任何帶有病毒的動物，因此仍無法證明此一關聯。

因此，現階段這個由中國與英國研究員共同進行的研究仍未經過同行評審，非洲豬瘟的流行引發了新冠肺炎仍只停留在假說階段，有待更多證據去證實。

David Robertson教授說，這類的途徑釐清通常要花上數年，還需探詢各種可能性，確切的發生狀況通常最後還是不得而知。
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