【血栓疑慮?!】北歐三國停打AZ疫苗　台灣指揮中心：歐盟呼籲持續施打•利大於弊

延伸閱讀: 台灣首批AZ疫苗估3/17完成檢驗•開打時程由指揮官陳時中宣布 台大醫院院長吳明賢: 願帶頭施打

台灣桃園醫院染疫護理師一家出院•陳時中訪視打氣 家屬: 最難過是無法親自處理母親後事

陳時中: 台灣首批AZ疫苗檢驗過6關•只差無菌試驗就放行 疾管署: 接種預計分3階段•6月起開放65歲以上長者

指揮中心: 3/11起無症狀返台灣確診者•達3條件可提早解隔離 3/10與3/9各新增1例境外移入個案

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 丹麥、挪威及冰島昨(11日) 宣布，因有2019冠狀病毒疾病患者接種後出現血栓，因此暫時停用AZ疫苗。衛福部長陳時中今（12日) 說，歐盟有正式表示，到目前沒有直接的證據顯示這個情況，所以還是要呼籲持續施打疫苗。

12日下午陳時中並未出席指揮中心記者會，由疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明歐洲藥品局(EMA)最新聲明(如下) 。聲明強調，目前無法證實發生血栓的患者，與施打AZ疫苗有直接關聯，AZ疫苗的效益仍大於風險, 因此呼籲繼續施打:

圖/指揮中心3.12記者會直播截圖

丹麥、挪威及冰島11日宣布暫時停用AZ疫苗，因為部分2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）患者接種這支疫苗後出現血栓，引發各界擔憂。

羅一鈞表示，感染武漢肺炎，原本就可能引發血栓現象，因此注射疫苗反而有助降低血栓的發生(指揮中心3.12記者會 約11:03與12:25處) 。

至於血栓之亂會不會發生在亞洲，羅一鈞在社群網站po文指出，毋須太過憂心，血栓事件仍待觀察更多科學數據。

黃種人原本血栓機會就低，再看韓國已經靜靜打了52.6萬劑AZ疫苗，都沒重演去年韓國流感疫苗副作用之亂，這次還蠻風平浪靜的，我是沒太大擔心。 反而日本的輝瑞疫苗打了18萬劑出現37例立即性過敏反應，絕大部分是有藥物或食物過敏史/過敏性疾病（例如：氣喘）的女性，日本今天專家小組終於要開會了，更值得關注。 香港衛生署也說要對科興疫苗接種對象增加指引，把慢性疾病控制狀況列入，血壓血糖心臟病沒控制好的延遲到病情受控才接種，這也是值得追蹤的。

立法院今天(12日) 邀請行政院長蘇貞昌提出施政方針及施政報告並備質詢。衛生福利部長陳時中進入議場前回答媒體關於北歐三國暫停施打AZ疫苗的問題。

有關北歐3國暫停施打疫苗、是否擔心會影響民眾接種意願，中央社引述陳時中說，歐盟也有正式表示，到目前沒有直接的證據顯示這個情況，所以還是呼籲要持續施打疫苗。

媒體詢問，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫昨天宣布，今年在日本東京舉行的夏季奧運會和明年在中國北京舉行的冬季奧運會，將提供給參賽者購自中國的COVID-19疫苗(科興疫苗) ，台灣選手是否會使用。

陳時中指出，目前運動選手已經列入第一批疫苗優先接種對象；至於台灣未來是否會考慮使用中國製疫苗，他說，如果有更多的科學證據證明其安全性及有效性，當然不排除。

【血栓疑慮?!】北歐三國停打AZ疫苗 台灣指揮中心：歐盟呼籲持續施打

延伸閱讀: 台灣首批AZ疫苗估3/17完成檢驗•開打時程由指揮官陳時中宣布 台大醫院院長吳明賢: 願帶頭施打

台灣桃園醫院染疫護理師一家出院•陳時中訪視打氣 家屬: 最難過是無法親自處理母親後事

陳時中: 台灣首批AZ疫苗檢驗過6關•只差無菌試驗就放行 疾管署: 接種預計分3階段•6月起開放65歲以上長者

指揮中心: 3/11起無症狀返台灣確診者•達3條件可提早解隔離 3/10與3/9各新增1例境外移入個案