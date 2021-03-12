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台灣3/12新增6例境外移入COVID19病例　分別自美國、菲律賓、法國及英國入境

指揮中心統計，截至目前國內累計984例確診，仍有32人住院隔離中。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/12 14:29
(指揮中心3.12直播截圖) 

(指揮中心3.12直播截圖) 

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增6例境外移入COVID-19確定病例，分別自美國(案980)、菲律賓(案981、984、985)、法國(案982)及英國(案983)入境。指揮中心表示:

案980為居住美國之墨西哥籍20多歲男性

今(2021)年1月20日曾有喉嚨痛症狀，1月22日於美國檢驗COVID-19陽性，2月6日及2月8日再次採檢為陰性。

個案2月13日來臺工作，入境後至防疫旅館檢疫，期滿後至其他住所自主健康管理至3月6日，因工作需要，3月10日至醫院自費採檢，於今日(3/12) 確診(Ct值31，次日核酸檢測陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。個案入境至今無症狀，已掌握接觸者16人，列自主健康管理。

案981為菲律賓籍30多歲男性移工

今年2月17日來臺工作，有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月2日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性，檢疫期滿後，至其他住所自主健康管理，3月10日自主健康管理期滿，因工作需要，由仲介安排專車至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值30，次日再驗Ct值34，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。個案入境至今無症狀，已掌握接觸者3人，其中2人列居家隔離，1人列自主健康管理。

案982為法國籍50多歲男性

今年1月12日來臺工作，有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，期滿後至其他住所自主健康管理至2月3日，因返國需要，3月10日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值32，次日再驗Ct值34，血清抗體IgM及IgG皆陽性)。

指揮中心發言人莊人祥指出由於個案血清抗體IgM及IgG皆陽性，推估至少感染6-7週以上, 其詳細足跡仍在進行調查

個案入境至今無症狀，已掌握接觸者3人，列居家隔離，個案在臺期間之其他活動史及接觸史調查中。

案983為英國籍40多歲男性

今年1月1日曾在英國確診COVID-19，3月10日來臺工作，有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月11日進行專案採檢，於今日確診(Ct值39，血清抗體IgM、IgG皆陽性)。個案入境至今無症狀，同班機前後二排座位旅客均在集中檢疫、機組員皆已離境，故無需匡列接觸者。

案984、985均為菲律賓籍20多歲男性

今年2月17日來臺工作，皆有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，期滿後再至其他住所自主健康管理至3月10日。2人因工作需要，3月11日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值分別為32及34，次日再驗核酸皆為陰性，案984血清抗體IgM陰性、IgG陽性，案985血清抗體陽性但IgM及IgG皆陰性)。2名個案入境至今無症狀，已掌握接觸者12人，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計984例確診，分別為868例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、942人解除隔離、32人住院隔離中。

台灣3/12新增6例境外移入COVID19病例　分別自美國、菲律賓、法國及英國入境

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境外移入
確診
6例
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