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台灣桃園醫院染疫護理師一家出院•陳時中訪視打氣 家屬: 最難過是無法親自處理母親後事

護理師一家7口全都確診，同住的婆婆染疫後併發重症過世，喪禮期間全家人都還在隔離中，沒辦法親自處理後事。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/12 12:32
圖/王必勝臉書

圖/王必勝臉書

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 部立桃園醫院院內感染事件中，一名護理師一家7口全確診、婆婆病逝，高齡80多歲公公在病房內待了40多天，如今均痊癒出院，疫情指揮中心指揮官陳時中昨(11日) 特別前往護理師家拜訪慰勉。

衛生福利部桃園醫院今年(2021年) 1月爆發武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）院內感染事件，疫情延燒超過1個月，共造成21人確診，其中一名護理師（案863）染疫後，一家7口全中鏢。中央社報導，與護理師同住的婆婆染疫後併發重症過世，喪禮期間全家人也都在隔離。

護理師的丈夫溫先生昨（11日）晚接受《自由》獨家訪問時表示，最難過是大家被隔離，媽媽過世也沒辦法處理後事，心裡真的很無助、很難過，又不敢求助親朋好友，最後只能請泰山里長游輝居幫忙，所幸市長鄭文燦了解狀況後，各部門全力協助才能完成媽媽的後事。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝11日晚間在臉書發文指出，這次部桃事件受創最深的莫過於護理師一家人，共有7名同住家人確診，身心都受到巨大的壓力。

王必勝說，這名護理師即便痊癒後，仍繼續待在隔離病房照顧公公，一共在病房裡待了40多天，不僅辛苦，也相當孝順。

「當大家逐漸淡忘這事件，可是陳指揮官沒有忘。」王必勝說，在這家人全都痊癒出院後，指揮中心指揮官陳時中仍主動指示要到護理師位於桃園的家中拜訪慰勉，也發現這家人恢復狀況相當良好，也將陸續返回工作崗位。

王必勝說，除了訪視，陳時中也帶來了善心機構關懷的慰問金，一路協助這家人的里長也到了現場。

「常有人問：台灣防疫為何做的那麼好？」王必勝說，他認為最大的原因就是台灣人互相力挺、互相幫忙、互相關心，這也是「不遺漏任何人」（Leave no one behind）的精神。

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