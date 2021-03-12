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快訊！奈良美智特展台北開幕人潮超載　文總：等待時間約三小時請暫緩前往

人潮塞爆甫開幕的奈良美智特展，主辦單位呼籲民眾暫緩前往！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/12 11:45
人潮塞爆甫開幕的奈良美智特展，主辦單位呼籲民眾暫緩前往！(圖/文總)

人潮塞爆甫開幕的奈良美智特展，主辦單位呼籲民眾暫緩前往！(圖/文總)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 奈良美智特展今(12)日開幕，主辦單位中華文化總會上午表示，約800人排隊已超載，請暫緩前來觀展。

日本當代藝術家奈良美智首次台灣個展已於今早開放民眾免費參觀，昨日總統蔡英文及文化部長李永得等已迫不及待搶先逛展場，此次，奈良2020年巨幅代表作《月光小姐》的首次海外展出就獻給台灣，十分有心的他還特地為台灣繪製《朦朧潮濕的一天》，傳達這片土地帶給他的暖心感覺。

展覽自早上10點開幕，短短一小時內就有800位民眾排隊等著入場，由於藝術家希望民眾能靜心看展，加上疫情期間遵守防疫措施，場內採分流管制，導致短時間內無法消化大量排隊民眾，主辦單位文化總會於上午11時發布，目前約800人排隊等待，等待時間約需3小時，爲顧及觀展品質，本日請暫緩前來觀展。

文總強調，《奈良美智特展》展期自即日起至6月20日止，有三個月的時間供民眾安排前往觀展，請民眾不急於第一天前往。

雜誌《Fountain新活水》也訪問到奈良，並將在下週發行的三月號「自製台灣」中帶領讀者一窺藝術家背後故事，包含奈良創作時特殊的癖好？人生有沒有特別遺憾的事？來過台灣十次以上的他，如果能夠移居在此，想住在哪裡、過什麼樣的生活？以及獨家揭密選擇關渡美術館與指名台南美術館作為特展空間的原因。

奈良美智特展將於台北關渡美術館展至6月20日，緊接著7月移師高雄，11月接棒台南。

看更多：台灣首次奈良美智特展搶先看！代表作及最新現地創作超療癒

READ MORE: Taiwan's president peeks at Nara Yoshitomo's heartwarming show

快訊！奈良美智特展台北開幕人潮超載　文總：等待時間約三小時請暫緩前往
(圖/文總)
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更新時間 : 2021-03-12 12:42 GMT+08:00

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