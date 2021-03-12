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台灣客家親子劇十公尺、七噸《雨馬》亮相　三面舞台噴火特技台北首演

台灣紙風車劇團2021客家親子劇《雨馬》將於12日台北首演，13日將會線上直播。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/12 10:05
《雨馬》於3月12、13日晚上七點半在兩廳院藝文廣場首演（圖／紙風車劇團）

《雨馬》於3月12、13日晚上七點半在兩廳院藝文廣場首演（圖／紙風車劇團）

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 台灣紙風車劇團2021客家親子劇《雨馬》將於12日台北首演，13日將會線上直播。

經歷疫情及大火後，台灣紙風車劇團推出2021最新大戲《雨馬》，這齣客家親子劇不只找來金鍾女配角林雨宣演出重要角色，更加入《即將成真火舞團》，還有高十公尺、重7噸的雨馬裝置，十分有看頭。

超過一年時間籌備，《雨馬》故事改編自李遠(小野)繪本創作，小野此次出任藝術監督，李永豐擔任總編導，一劇以童話故事演繹，雖然沒有有形的客家物件，卻可見紙風車堅持用劇場專業向客家致意，呈現另一種客家硬頸精神。

故事描述歡猴島上的猴族與花族因為猴痘及乾旱讓族人困擾不已，為了脫離這個困境，族人想盡辦法解決卻也因此引起對立，卻因為三個孩子堅強、溫柔與勇敢的勇氣，發現被隱瞞的歷史，也化解所有危機與二個族群誤解。

此外，劇中不斷被提及的「餘甘子」(油甘)為早期客家人將水果醃製後製成的零嘴，現已沒落但近年在苗栗有人把它做成料理，是天然的健康食品，雖然吃起來酸澀，但吃下去會有甘味才得其名，藉此隱喻只要有真實的內在，總有機會再顯現它的光芒。

台灣客家親子劇十公尺、七噸《雨馬》亮相　三面舞台噴火特技台北首演
服裝設計眼球先生作品創意十足，以現代與龐克風格交錯呈現。（圖／紙風車劇團）

台灣客家親子劇十公尺、七噸《雨馬》亮相　三面舞台噴火特技台北首演
林雨宣演出重要角色（圖／紙風車劇團）

演出陣容除了紙風車劇團資深演員外，更聯合「即將成真火舞團」、「國立台灣戲曲學院客家戲學系」及「台灣特技團」共同呈現；而2015年藉著客家電視台《出境事務所》戲劇演出，入圍第50屆金鐘獎「戲劇節目女配角獎」的林雨宣，更是加入演出重要角色繁花夫人與繁花公主。

演出舞台為三面舞台，最初構想來自於李永豐，再由台北藝術大學劇設系教授劉達倫擔任舞台設計，這次是他第一次戶外舞台設計作品，三面舞台能把觀眾包圍起來，藉由一個創新的舞台空間，讓孩子在看戲時，能有別於在文化中心或劇場裡看戲的體驗。

《雨馬》於3月12、13日晚上七點半在兩廳院藝文廣場首演，皆為免費入場，也邀請部桃醫護人員家人及社福團體前來觀賞。因應疫情需採線上報名，日前開放報名表單，短短5分鐘內即湧入數千名觀眾報名，無法到場的民眾可於於3月13日晚間7點半收看線上直播。

《雨馬》將於3月25日至3月28日移至國父紀念館中山公園噴水池前廣場展出及行動劇演出，詳情請見官網

台灣客家親子劇十公尺、七噸《雨馬》亮相　三面舞台噴火特技台北首演
高十公尺，重７噸的雨馬（圖／紙風車劇團）
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