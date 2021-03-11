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台灣鳳梨芒果火龍果前進東京奧運 獲日本認可資格

By 中央社
2021/03/11 20:42
台灣鳳梨

台灣鳳梨 (來源 中央社)

農委會主委陳吉仲今天下午在臉書貼文宣布，源自農委會良好農業規範（TGAP）升級版的TGAP 2020 PLUS，新增鳳梨、芒果、火龍果3種水果，獲通知符合東京奧運農產品供應水準。

陳吉仲下午在臉書公布「賀！TGAP 2020 PLUS鳳梨、芒果、火龍果，可以進軍東京奧運了！」。

他指出，向日本提送「鳳梨、芒果、火龍果」的「良好農業規範（TGAP）2020 PLUS」，正式獲得「東京奧運及殘運競技大會組織委員會總務局持續可能性部」通知符合「考量永續性之農產品供應基準」，換言之，台灣取得TGAP 2020 PLUS資格的鳳梨、芒果、火龍果將可前進東京奧運。

農委會農糧署說明，東奧大會規定所有供應餐飲使用的食材，都必須符合全球良好農業規範（GGAP）或JGAP，其他驗證方案則需通過東奧組委會認可；前述3種水果，只要取得TGAP 2020 PLUS資格，就等於跟GGAP 、JGAP驗證的農產品具有一樣的東奧食材供應水準。

農糧署補充，這是繼去年香蕉通過東奧組委會認可後，再次有農產品成功獲得進軍奧運的資格，農委會近日將公告鳳梨、芒果、火龍果的TGAP 2020 PLUS的驗證辦法，供有意進軍東奧的業者參考、提出申請。

香蕉的驗證辦法則已於去年3月9日公告，農糧署說，迄今有8家業者納入申請驗證的輔導計畫中，栽種面積共約183公頃；其中2家通過驗證，栽種面積合計67.6公頃，已具備前進東京奧運的資格，考量資格珍貴，將協助業者也在賽場周邊的通路舉辦行銷活動或試賣；其他業者則正在稽核、審議中。

更新時間 : 2021-03-11 21:29 GMT+08:00

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