Alexa
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

新北第一景觀餐廳《Asia 49亞洲料理及酒廊》花漾晚餐

By 台灣英文新聞
2021/03/11 20:35
新北第一景觀餐廳《Asia 49亞洲料理及酒廊》花漾晚餐
新北第一景觀餐廳《Asia 49亞洲料理及酒廊》花漾晚餐

盡覽雙北高空美景的「Asia 49亞洲料理及酒廊」，擁有超過200坪的露天花園及遠眺101大樓的觀景台，網友激推為情侶告白和約會首選，每年的三個情人節全都座無虛席！有鑒於此，主廚王鐘賢特別首度為3月14日(週日)設計了「白色情人節花漾晚餐」，雙人套餐售價NT$3,344元(需加一成服務費)，以『花園之春』的概念，結合當令新鮮食材、中西合璧烹技，精心打造花團錦簇般的海陸豪華美饌，讓傳達情意的浪漫食光，成為彼此僅有的專屬回憶！訂位請即電餐廳專線(02)7705-9717。

Asia 49享有「新北第一景觀餐廳」的美譽，室內以流線造型的中島吧檯、觸動心弦的背景音樂，營造出微醺欲醉的閒適氛圍。春臨大地，趁著夜幕低垂，走入戶外花園，習習微風暗香浮動，噴泉水幕飄灑飛舞，俯仰間，滿眼盡是城市燈火與明滅星光交相輝映，處處詩情畫意，怎能不讓情侶怦然心動！

當晚供應的六道佳餚，開胃菜是「炙燒萊姆半生鮭魚/黑松露印度豆泥醬汁」，生食級挪威鮭魚排薄煎後，抹上薑黃美乃滋，佐以糖漬萊姆片和黑松露咖哩風味豆泥，入口酸香滑嫩，撩人心扉！「南薑蛤蜊蕈菇雞肉湯」接著登場，牛肚菌和先醃再炸的雞腿肉塊一同加入濃郁的香料雞湯中燉煮，最後再加蛤蜊增添湯頭鮮甜醇厚的美味。熱前菜「泰式酸甜燉飯鑲軟絲/香茅甜菜根醬汁」好吃又好看，用特製海鮮醬入味的泰國米飯炒熟放涼，鑲入生軟絲封口再蒸，配上色味雙全的醬汁，口感厚實，風味絕佳。「檸檬魚露高湯海鮮凍/香甜是拉差醬汁」則是以切粒的蝦仁、蟹腿肉、時蔬做成冰涼高湯凍，搭配食用花卉和綜合生菜，淋上醬汁，酸甜微辣，美不勝收。二款主菜分別是「澳洲菲力牛排捲/可可巧克力胡椒籽醬」、「馬頭魚菲力明蝦拼盤/淡咖哩酸奶醬」，前者以培根捲繞澳洲牛排一圈後，先煎再烤，另以多種香料賦味的巧克力醬，微辣清甜，二者堪稱絕配，豐沛氣味，激盪舌尖；後者取肉質細緻的馬頭魚排和檸汁風味大明蝦，燒烤至香氣四溢，與主廚秘製醬汁完美結合，讓人吮指回味。尾聲的「主廚手作卡士達夾心餅」馥郁香醇，讓晚餐的甜蜜時光，永誌難忘！

「Asia 49亞洲料理及酒廊」隸屬於「Mega 50餐飲及宴會」，後者是遠東集團委由香格里拉酒店集團營運的新北美食地標，旗下擁有三間餐廳和一間宴會廳，包括48樓的新北口碑第一粵菜餐廳「望月樓」和可容納40桌的「Mega 50宴會廳」，49樓是雙北最高的花園景觀餐廳「Asia 49亞洲料理及酒廊」，50樓則是全國最高的「50樓Café」自助餐廳。「Asia 49亞洲料理及酒廊」地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓49F(板橋大遠百旁)。

更新時間 : 2021-03-11 21:29 GMT+08:00

最受歡迎

最新！台中捷運3/25恢復試營運 免費試乘30天 4/25正式通車
最新！台中捷運3/25恢復試營運 免費試乘30天 4/25正式通車
陳時中：台灣國產武肺「高端疫苗」收案卡關•可先施打其他年齡層 「疫苗護照」採行•時機尚未成熟
陳時中：台灣國產武肺「高端疫苗」收案卡關•可先施打其他年齡層 「疫苗護照」採行•時機尚未成熟
富邦富時越南ETF基金 3/24起募集
富邦富時越南ETF基金 3/24起募集
【更新】台灣家樂福分店遭爆料: 烤雞滷味「隔夜臭酸繼續賣」 業者聲明：課長停職•展開調查
【更新】台灣家樂福分店遭爆料: 烤雞滷味「隔夜臭酸繼續賣」 業者聲明：課長停職•展開調查
台灣最美玫瑰園~2021台北玫瑰展3月12日繽紛推出　賞花還能抽黃金！
台灣最美玫瑰園~2021台北玫瑰展3月12日繽紛推出　賞花還能抽黃金！
瑞穗天合國際觀光酒店 「大農大富賞螢趣」住房專案
瑞穗天合國際觀光酒店 「大農大富賞螢趣」住房專案
外媒讚「巨星級學者」台裔哥大教授吳修銘入白宮　台獨父老蔣時代「黑名單」
外媒讚「巨星級學者」台裔哥大教授吳修銘入白宮　台獨父老蔣時代「黑名單」
更新【一起吃早餐】週刊: 台灣「愛妻立委」王定宇疑同居民進黨發言人顏若芳　王: 是房東房客關係•太太也知道
更新【一起吃早餐】週刊: 台灣「愛妻立委」王定宇疑同居民進黨發言人顏若芳　王: 是房東房客關係•太太也知道
諾羅病毒作祟　13.8萬人因腹瀉就醫　疾管署：酒精無法殺死病毒
諾羅病毒作祟　13.8萬人因腹瀉就醫　疾管署：酒精無法殺死病毒
智鈊、芯道涉助中企挖角台灣半導體人才　檢調查扣保密協議啟動偵查
智鈊、芯道涉助中企挖角台灣半導體人才　檢調查扣保密協議啟動偵查