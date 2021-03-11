新北第一景觀餐廳《Asia 49亞洲料理及酒廊》花漾晚餐

盡覽雙北高空美景的「Asia 49亞洲料理及酒廊」，擁有超過200坪的露天花園及遠眺101大樓的觀景台，網友激推為情侶告白和約會首選，每年的三個情人節全都座無虛席！有鑒於此，主廚王鐘賢特別首度為3月14日(週日)設計了「白色情人節花漾晚餐」，雙人套餐售價NT$3,344元(需加一成服務費)，以『花園之春』的概念，結合當令新鮮食材、中西合璧烹技，精心打造花團錦簇般的海陸豪華美饌，讓傳達情意的浪漫食光，成為彼此僅有的專屬回憶！訂位請即電餐廳專線(02)7705-9717。

Asia 49享有「新北第一景觀餐廳」的美譽，室內以流線造型的中島吧檯、觸動心弦的背景音樂，營造出微醺欲醉的閒適氛圍。春臨大地，趁著夜幕低垂，走入戶外花園，習習微風暗香浮動，噴泉水幕飄灑飛舞，俯仰間，滿眼盡是城市燈火與明滅星光交相輝映，處處詩情畫意，怎能不讓情侶怦然心動！

當晚供應的六道佳餚，開胃菜是「炙燒萊姆半生鮭魚/黑松露印度豆泥醬汁」，生食級挪威鮭魚排薄煎後，抹上薑黃美乃滋，佐以糖漬萊姆片和黑松露咖哩風味豆泥，入口酸香滑嫩，撩人心扉！「南薑蛤蜊蕈菇雞肉湯」接著登場，牛肚菌和先醃再炸的雞腿肉塊一同加入濃郁的香料雞湯中燉煮，最後再加蛤蜊增添湯頭鮮甜醇厚的美味。熱前菜「泰式酸甜燉飯鑲軟絲/香茅甜菜根醬汁」好吃又好看，用特製海鮮醬入味的泰國米飯炒熟放涼，鑲入生軟絲封口再蒸，配上色味雙全的醬汁，口感厚實，風味絕佳。「檸檬魚露高湯海鮮凍/香甜是拉差醬汁」則是以切粒的蝦仁、蟹腿肉、時蔬做成冰涼高湯凍，搭配食用花卉和綜合生菜，淋上醬汁，酸甜微辣，美不勝收。二款主菜分別是「澳洲菲力牛排捲/可可巧克力胡椒籽醬」、「馬頭魚菲力明蝦拼盤/淡咖哩酸奶醬」，前者以培根捲繞澳洲牛排一圈後，先煎再烤，另以多種香料賦味的巧克力醬，微辣清甜，二者堪稱絕配，豐沛氣味，激盪舌尖；後者取肉質細緻的馬頭魚排和檸汁風味大明蝦，燒烤至香氣四溢，與主廚秘製醬汁完美結合，讓人吮指回味。尾聲的「主廚手作卡士達夾心餅」馥郁香醇，讓晚餐的甜蜜時光，永誌難忘！

「Asia 49亞洲料理及酒廊」隸屬於「Mega 50餐飲及宴會」，後者是遠東集團委由香格里拉酒店集團營運的新北美食地標，旗下擁有三間餐廳和一間宴會廳，包括48樓的新北口碑第一粵菜餐廳「望月樓」和可容納40桌的「Mega 50宴會廳」，49樓是雙北最高的花園景觀餐廳「Asia 49亞洲料理及酒廊」，50樓則是全國最高的「50樓Café」自助餐廳。「Asia 49亞洲料理及酒廊」地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓49F(板橋大遠百旁)。