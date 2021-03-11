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台北花園大酒店 五星外賣 饗好食光

By 台灣英文新聞
2021/03/11 20:30
台北花園大酒店 五星外賣 饗好食光
台北花園大酒店 五星外賣 饗好食光

「宅食經濟」當道，外帶、外送成為時下餐飲的新主流，台北花園大酒店內以江浙料理與粵式港點而聞名的「翠庭」中餐廳自即日起推出【五星外賣 饗好食光】，精選多款人氣港式點心，外帶限時優惠價每份NT$50，美味主食當日現做餐盒，只要百元就能帶回家。味鮮扎實的魚子燒賣、醇香涮嘴的人氣滷味拼、經典五香排骨餐盒、泰式打拋豬肉餐盒…等餐點，每日上午11:00點至晚間19:00於外帶餐車販售，飯店嚴選食材、主廚把關品質，搶攻外帶商機。

外帶餐車上有著排排的點心蒸籠，「臘味蘿蔔糕」特選在來米與白蘿蔔，加上港式臘腸，清甜帶點鹹香，外酥內嫩；「魚子燒賣」以蝦仁、豬後腿肉製成內餡，妝點上蝦卵，鮮美滋味扎實口感，讓人愛不釋口；「糯米珍珠丸」晶透米粒包裹彈牙豬肉餡，糯米香氣襲人；「港式奶黃包」外皮蓬鬆暄軟，奶黃內餡溫潤香甜。

另有花枝炆燒賣、碧綠蔬菜餃，廣式馬拉盞等品項。此外有國民美食之稱的「人氣滷味拼」，米血糕，豬腱，海帶，鴨心，甜不辣，豆乾，滷蛋等七種單品一次滿足，懷舊古早味的「星級主廚炒米粉」，鬆潤香的滋味清爽順口，「私房櫻花蝦米糕」糯米Q彈，蝦香入味不膩口，另有當天新鮮現做，可供即食的「經典五香排骨」、「脆皮貴妃雞排」餐盒，飯店旗下泰式餐酒館「花園thai thai」也將招牌菜色做成外帶餐盒，推出「泰式打拋豬/雞」，給喜愛泰式口味的族群新的選擇，每日限量供應，售完為止。多款餐點為餐桌增色，在家防疫也一樣有口福。

更新時間 : 2021-03-11 21:29 GMT+08:00

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