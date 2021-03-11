板橋凱撒朋派自助餐 酸甜滋味好運旺旺來

3月初春開始正是台灣鳳梨最佳產季，國內更是掀起一股力挺鳳梨在地好農響應活動，而各家飯店紛紛推出多元創意鳳梨料理吸引消費者品嚐佳餚，板橋凱撒大飯店朋派自助餐加入聯盟陣局，主廚特以台農17號金鑽鳳梨入饌，即日起推出酸甜苦辣四道美味佳餚：「泰式菠蘿牛肉沙拉」、「菠蘿苦瓜雞湯」、「菠蘿椰汁紅咖哩燉蟹」及「菠蘿燻雞炒飯」於自助餐台呈現，運用鳳梨本身富含的酵素、維生素及礦物質增加營養價值，其果肉細緻、香甜多汁又帶有微酸口感，更加突顯整體佳餚風味，同時也能達到開胃易消化的多重好處。

二樓朋派自助餐以鳳梨入饌研製多元料理，讓消費者品嚐在地鳳梨佳餚好滋味，其中人氣推薦「菠蘿椰汁紅咖哩燉蟹」以特製紅咖哩醬，將洋蔥、香茅、辣椒、乾蔥等食材一同拌炒，加入魚露、椰漿、椰糖及鳳梨塊並與高溫油炸後的花蟹小火燉煮約15分鐘。鳳梨本身酵素亦能平衡咖哩辛香辣度，同時具有解膩效果，也能增添層次豐盈口感。「菠羅燻雞炒飯」此道料理將鳳梨果肉切丁與洋蔥、雞蛋、燻雞肉及辛香調味一同大火快炒後取出。

米飯粒粒分明、鳳梨的酸甜、燻雞濃濃的煙燻口感及蛋香味滿溢口中，讓人一口接一口停不下來！「泰式菠蘿牛肉沙拉」選用生菜、洋蔥、甜椒、小番茄、秋葵、鳳梨丁、玉米、黑橄欖等蔬果及爐烤美國Prime安格斯牛肉切片，搭配主廚祕製醬料：以鳳梨泥、水果醋、檸檬汁及少許Tabasco做提味，清爽中帶有果香酸甜與微辣滋味，是道健康無負擔的美食首選。

主廚推薦湯品「菠蘿苦瓜雞湯」選用雞骨及多種蔬果熬煮約2小時成高湯後，再加入鳳梨、鳳梨黃豆醬、苦瓜及雞腿肉以小火熬煮約1小時，鳳梨經烹煮後散發出熟成香氣、其酵素亦可使肉質軟化並保有雞肉的Q彈嫩口，還有苦瓜甘苦味加乘之下，湯頭微酸回甘、清爽可口，相當適合成為春夏季節轉換之際的元氣補湯。除了鳳梨料理之外，朋派自助餐更提供近80道六大主題美食饗宴，平日午餐每位750元、晚餐及假日午晚餐每位950元，詳情或訂位可洽02-8964-3955。